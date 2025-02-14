Идеально для тех, кто любит полезное и вкусное: малиновые батончики от Эктора

Среди любителей десертов малиновые батончики приобретают все большую популярность благодаря своему вкусу. Более того, они еще и значительно полезнее магазинных сладостей.

Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram своим рецептом полезных малиновых батончиков. Сохраните себе, чтобы не потерять, пишет 24 Канал. Читайте также Ваша вторая половинка будет очарована: 3 простых и изысканных десерта на День Валентина Малиновые батончики от Эктора Время: 20 минут (2 часа на замораживание)

20 минут (2 часа на замораживание) Порции: 8 – 10 Ингредиенты:

– 190 граммов малины замороженной;

– 140 граммов кокосовой стружки;

– 2 столовые ложки меда;

– 200 граммов черного шоколада. Как приготовить полезные малиновые батончики: смотрите видео Приготовление: В чаше блендера смешайте малину, кокосовую стружку и мед. Перебейте до измельчения малины.

Высыпьте полученную массу в форму, устеленную пергаментом. Заморозьте в течение 2 часов.

После замораживания разрежьте на порционные кусочки.

Покройте каждый батончик растопленным черным шоколадом. И украсьте по желанию, например, кокосовой стружки. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и пышную творожную запеканку.