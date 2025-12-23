Не жалко позаимствовать у соседей: как приготовить невероятно красивый польский рождественский пляцок

Праздничные пляцки – это отдельный вид кулинарного удовольствия. Готовить их не так сложно, а вот овации за столом гарантированы.

Нежное желе внутри шоколадного бисквита – это сочетание, перед которым просто невозможно устоять. Тем более когда выглядит пляцок так ярко и аппетитно, что занимает центральное место за столом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Хозяйка".

Как приготовить польский рождественский пирог?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 12

Ингредиенты:

Шоколадный бисквит:

– 6 яиц;

– 160 граммов сахара;

– 250 граммов муки;

– 2 столовые ложки какао;

– 10 столовых ложек воды;

– 10 столовых ложек растительного масла;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– щепотка соли.

Бисквит:

– 3 яйца;

– 120 граммов сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 стакан муки;

– 5 столовых ложек воды;

– 5 столовых ложек растительного масла;

– щепотка соли.

Крем:

– 500 миллилитров молока;

– 1 пакетик пудинга;

– 3 столовые ложки сахара;

– 200 граммов сливочного масла;

– 4 вида желе.

Яркий и вкусный акцент праздника / "Хозяйка"

Приготовление:

Белки взбиваем с солью, добавляем сахар и взбиваем до пены. Постепенно добавляем желтки, масло, воду и остальные ингредиенты для шоколадного бисквита. Выпекаем 30 – 35 минут при 170 градусах, даем остыть и разрезаем на 2 части. Так же готовим обычный бисквит. Теперь крем. Пудинг смешиваем с молоком, варим до загустения, накрываем пленкой в контакт и охлаждаем до комнатной температуры. Все виды желе лучше всего приготовить заранее. Взбиваем масло с заварным кремом. Перемазываем обычный бисквит. Одну часть нарезаем полосками, выкладываем их на крем и сверху смазываем, между полосками выкладываем желе. Накрываем другой половиной шоколадного бисквита. Ставим в холодильник, чтобы хорошо пропитался.

Как не испортить бисквит?

Ингредиенты для бисквита должны быть комнатной температуры. Вся посуда должна быть идеально чистой, одна капля жира – и бисквит не поднимется, отмечает Moje gotowanie.

Также не открывайте духовку не менее 25 минут. Из-за перепада температуры бисквит может резко опасть.

Какие вкусности стоит попробовать?