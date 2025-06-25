Помидоры малосольные за 3 дня: лучший рецепт, который только существует

Эти малосольные помидоры удивят самых заядлых хозяек – новый рецепт предлагает вкусную альтернативу традиционному маринованию, и менее соленому. Их приготовление еще и занимает минимум времени.

Через 3 дня уже можно будет наслаждаться вкусными помидорчиками. Рецептом малосольных помидоров с хреном делится 24 Канал со ссылкой на ua.новости.

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Малосольные помидоры

Время: 30 минут (3 дня соления)

30 минут (3 дня соления) Порции: 10

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма помидоров;

– 1 пучок укропа;

– 1 головка чеснока;

– 1 корень хрена;

– черный перец горошком – по вкусу;

– лавровый лист – по вкусу;

– 3 столовые ложки соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1,5 литра воды.

Приготовление:

Помидоры переберите, хорошо промойте и наколите вилкой. Чеснок очистите и нарежьте кружочками.

Сделайте рассол – растворите в теплой воде соль и сахар, вскипятите.

Вымойте укроп и выложите в кастрюлю пару веточек укропа, половину чеснока. Добавьте горошины черного перца, пару лавровых листочков и корень хрена, нарезанный кусочками. Тогда помидоры и сверху укроп и чеснок.

Залейте помидоры горячим рассолом. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 3 дня при комнатной температуре.

Через 3 дня попробуйте их на вкус, если понравятся по кислоте, тогда можете убирать помидоры в холодильник, если же не достаточно проквасились – оставьте еще на пару дней.

Готово!

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