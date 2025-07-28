Без варки и хлопот: помидоры по-корейски за ночь – закуска, которая поразит всех
- Помидоры по-корейски – замечательная закуска на все случаи жизни.
- Она легкая в приготовлении и не требует никаких усилий.
Пикантные закуски становятся звездами любого застолья. Морковь по-корейски – это прекрасная возможность добавить будням нового колорита.
Минимальные манипуляции и немного терпения, пока закуска набирает вкус в холодильнике – вот и все, что нужно, чтобы насладиться новым вкусом привычных продуктов. 24 Канал советует не пропустить эту возможность с рецептом портала "На пенсии".
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Как приготовить помидоры по-корейски?
- Время: 25 минут + время в холодильнике
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 2 килограмма помидоров;
– 2 головки чеснока;
– 100 миллилитров уксуса;
– 100 миллилитров подсолнечного масла;
– 2 болгарских перца;
– 1 пучок зелени;
– 100 граммов сахара;
– 2 столовые ложки соли.
Приготовление:
Измельчите сладкий перец вместе с чесноком с помощью блендера или мясорубки до однородной консистенции.
В эту смесь добавьте соль, сахар, уксус, растительное масло и мелко нарезанную зелень. Хорошо все перемешайте.
Помидоры нарежьте пополам или на четверти, в зависимости от их размера.
В трехлитровую банку выкладывайте томаты слоями, чередуя их с ароматной заправкой. Закройте банку крышкой.
Поставьте заготовку в холодильник вверх дном и оставьте на ночь. Утром переверните банку в нормальное положение. Закуска готова к употреблению.
Приятного аппетита!
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