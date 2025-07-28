Без варки и хлопот: помидоры по-корейски за ночь – закуска, которая поразит всех

Пикантные закуски становятся звездами любого застолья. Морковь по-корейски – это прекрасная возможность добавить будням нового колорита.

Минимальные манипуляции и немного терпения, пока закуска набирает вкус в холодильнике – вот и все, что нужно, чтобы насладиться новым вкусом привычных продуктов. 24 Канал советует не пропустить эту возможность с рецептом портала "На пенсии".

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Как приготовить помидоры по-корейски?

Время : 25 минут + время в холодильнике

: 25 минут + время в холодильнике Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 2 головки чеснока;

– 100 миллилитров уксуса;

– 100 миллилитров подсолнечного масла;

– 2 болгарских перца;

– 1 пучок зелени;

– 100 граммов сахара;

– 2 столовые ложки соли.

Приготовление:

Измельчите сладкий перец вместе с чесноком с помощью блендера или мясорубки до однородной консистенции. В эту смесь добавьте соль, сахар, уксус, растительное масло и мелко нарезанную зелень. Хорошо все перемешайте. Помидоры нарежьте пополам или на четверти, в зависимости от их размера. В трехлитровую банку выкладывайте томаты слоями, чередуя их с ароматной заправкой. Закройте банку крышкой. Поставьте заготовку в холодильник вверх дном и оставьте на ночь. Утром переверните банку в нормальное положение. Закуска готова к употреблению.

Приятного аппетита!

Закрутка, которая должна быть у всех: кабачковая икра по бабушкиному рецепту.