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18 июня, 08:24
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Идеальное решение в пост: аппетитная намазка из горбуши –от нее не остается ни грамма

Лилия Имбировская-Сиваковская

Намазка – это отличное решение для завтрака или перекуса. Это тот случай, когда из минимума ингредиентов можно получить максимум вкуса.

Консервированная горбуша и несколько дополнительных простых ингредиентов – вот и все, что нужно для аппетитной намазки, которая всем придется по вкусу. 24 Канал предлагает приготовить ее по рецепту портала "На пенсии".

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Рецепт намазки из горбуши

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 банка горбуши в собственном соку;
– 2 вареных яйца;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка французской горчицы;
– 3 столовые ложки сливочного сыра;
– свежий укроп по вкусу.

Приготовление:

  1. Горбушу разомните вилкой до состояния кашицы и переложите в чашу блендера.

  2. Добавьте к рыбе вареные яйца, зубчик чеснока, немного горчицы и мягкий сливочный сыр.

  3. Взбивайте все вместе до получения гладкой, кремообразной текстуры.

  4. Готовую пасту переложите в чистую баночку для хранения в холодильнике или наносите на хлеб.

  5. Для подачи украсьте сверху свежим измельченным укропом.

Приятного аппетита!

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