Идеальное решение в пост: аппетитная намазка из горбуши –от нее не остается ни грамма

Намазка – это отличное решение для завтрака или перекуса. Это тот случай, когда из минимума ингредиентов можно получить максимум вкуса.

Консервированная горбуша и несколько дополнительных простых ингредиентов – вот и все, что нужно для аппетитной намазки, которая всем придется по вкусу. 24 Канал предлагает приготовить ее по рецепту портала "На пенсии". Интересно Легендарное блюдо украинских Карпат: рецепт "железного" борща– аутентичный рецепт Рецепт намазки из горбуши Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 банка горбуши в собственном соку;

– 2 вареных яйца;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка французской горчицы;

– 3 столовые ложки сливочного сыра;

– свежий укроп по вкусу. Приготовление: Горбушу разомните вилкой до состояния кашицы и переложите в чашу блендера. Добавьте к рыбе вареные яйца, зубчик чеснока, немного горчицы и мягкий сливочный сыр. Взбивайте все вместе до получения гладкой, кремообразной текстуры. Готовую пасту переложите в чистую баночку для хранения в холодильнике или наносите на хлеб. Для подачи украсьте сверху свежим измельченным укропом. Приятного аппетита! Идеальный десерт лета: как приготовить корзинки с клубникой.