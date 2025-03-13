На любой вкус: 3 вкусных соуса к посту, которые идеально дополнят ваши блюда

В Великий пост большинство людей внимательно следят за своим рационом. Разнообразить традиционные блюда можно ароматными соусами.

Их рецептами делится 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Владимира Ярославского. Эти 3 соуса сделают еду интереснее, насыщеннее и вкуснее.

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3 соуса к посту

Каждый из этих соусов одинаков в способе приготовления. Все ингредиенты поместите в чашу блендера и перебейте до однородности.

По времени приготовления также одинаково – 5 – 10 минут.

Тофу-майонез

Ингредиенты:

– 350 граммов тофу;

– 150 граммов масла (обычного или оливкового);

– лимон;

– петрушка или укроп;

– соль.

Также еще можно добавить к майонезу с тофу – запеченный чеснок или чеснок конфи. Кроме того, добавьте свои любимые специи.

Майонез на аквафаби

Ингредиенты:

– 60 миллилитров аквафабы из нута;

– 150 миллилитров растительного масла;

– 1 чайная ложка меда;

– 1 чайная ложка горчицы;

– сок лимона;

– соль.

К майонезу из аквафабы шеф-повар рекомендует добавить ферментированный "черный" чеснок. Будет очень вкусно.

Как приготовить соусы к посту: смотрите видео

Майонез из соевого молока

Ингредиенты:

– 80 миллилитров соевого молока;

– 15 миллилитров соевого соуса;

– 150 миллилитров подсолнечного масла;

– 15 миллилитров масла жареного кунжута;

– 15 миллилитров яблочного уксуса;

– 15 граммов горчицы;

– 5 миллилитров шрирачи;

– соль;

– зубчик чеснока по желанию.

Приятного аппетита!

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