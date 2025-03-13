На любой вкус: 3 вкусных соуса к посту, которые идеально дополнят ваши блюда
В Великий пост большинство людей внимательно следят за своим рационом. Разнообразить традиционные блюда можно ароматными соусами.
Их рецептами делится 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Владимира Ярославского. Эти 3 соуса сделают еду интереснее, насыщеннее и вкуснее.
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3 соуса к посту
Каждый из этих соусов одинаков в способе приготовления. Все ингредиенты поместите в чашу блендера и перебейте до однородности.
По времени приготовления также одинаково – 5 – 10 минут.
- Тофу-майонез
Ингредиенты:
– 350 граммов тофу;
– 150 граммов масла (обычного или оливкового);
– лимон;
– петрушка или укроп;
– соль.
Также еще можно добавить к майонезу с тофу – запеченный чеснок или чеснок конфи. Кроме того, добавьте свои любимые специи.
- Майонез на аквафаби
Ингредиенты:
– 60 миллилитров аквафабы из нута;
– 150 миллилитров растительного масла;
– 1 чайная ложка меда;
– 1 чайная ложка горчицы;
– сок лимона;
– соль.
К майонезу из аквафабы шеф-повар рекомендует добавить ферментированный "черный" чеснок. Будет очень вкусно.
Как приготовить соусы к посту: смотрите видео
- Майонез из соевого молока
Ингредиенты:
– 80 миллилитров соевого молока;
– 15 миллилитров соевого соуса;
– 150 миллилитров подсолнечного масла;
– 15 миллилитров масла жареного кунжута;
– 15 миллилитров яблочного уксуса;
– 15 граммов горчицы;
– 5 миллилитров шрирачи;
– соль;
– зубчик чеснока по желанию.
Приятного аппетита!
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