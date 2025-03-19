На все случаи жизни: рецепт постного салата из пекинской капусты
Такой салат из пекинской капусты – это настоящий взрыв свежести и легкости. Он хрустящий, ароматный и наполненный витаминами.
Лучшее в нем – он готовится быстро и без лишних усилий, информирует 24 Канал со ссылкой на fajne gotowanie. Такой салат прекрасно подойдет к любому блюду или станет легким самостоятельным перекусом или дополнением к ланч-боксу.
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Рецепт салата из пекинской капусты
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов пекинской капусты;
– 30 граммов свежего укропа;
– 30 граммов зеленого лука;
– 200 граммов брокколи;
– 200 граммов огурца;
– 200 граммов яблока;
– 200 граммов болгарского перца;
– 100 миллилитров оливкового масла;
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу;
– чеснок – по вкусу;
– сахар – по вкусу;
– яблочный уксус – по вкусу.
Приготовление:
- Разделите брокколи на небольшие соцветия и отварите.
- Нашинковать пекинскую капусту.
- Очистите перец от семян и порежьте кубиками.
- Измельчите укроп и лук.
- Очистите яблоко от кожуры и нарежьте кубиками.
- Сложите все ингредиенты в миску, всыпьте соль, перец и сахар, влейте уксус, добавьте продавленный чеснок и перемешайте.
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