На все случаи жизни: рецепт постного салата из пекинской капусты

Такой салат из пекинской капусты – это настоящий взрыв свежести и легкости. Он хрустящий, ароматный и наполненный витаминами.

Лучшее в нем – он готовится быстро и без лишних усилий, информирует 24 Канал со ссылкой на fajne gotowanie. Такой салат прекрасно подойдет к любому блюду или станет легким самостоятельным перекусом или дополнением к ланч-боксу.

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Рецепт салата из пекинской капусты

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов пекинской капусты;

– 30 граммов свежего укропа;

– 30 граммов зеленого лука;

– 200 граммов брокколи;

– 200 граммов огурца;

– 200 граммов яблока;

– 200 граммов болгарского перца;

– 100 миллилитров оливкового масла;

– соль – по вкусу;

– перец – по вкусу;

– чеснок – по вкусу;

– сахар – по вкусу;

– яблочный уксус – по вкусу.

Приготовление:

Разделите брокколи на небольшие соцветия и отварите. Нашинковать пекинскую капусту. Очистите перец от семян и порежьте кубиками. Измельчите укроп и лук. Очистите яблоко от кожуры и нарежьте кубиками. Сложите все ингредиенты в миску, всыпьте соль, перец и сахар, влейте уксус, добавьте продавленный чеснок и перемешайте.

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