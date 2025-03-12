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12 марта, 12:29
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Идеально подойдет для тех, кто не ест мяса: постное "Оливье" с грибами

Марта Касиянчук

Постное "Оливье" – это интересная вариация на классический рецепт салата, где роль мяса и колбасы играют шампиньоны. Неожиданно, но очень вкусно и оригинально.

Это блюдо подойдет людям, которые держат пост, а также тем, кто придерживается вегетарианской или веганской диеты, поскольку в нем отсутствует мясо, яйца и молочные продукты. Рецептом постного салата "Оливье" с грибами делится 24 Канал со ссылкой на Cooking.

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    Постное "Оливье" с грибами

    • Время: 1 час
    • Порции: 6

    Ингредиенты:
    – 450 граммов шампиньонов;
    – 400 граммов зеленого горошка;
    – 3 моркови;
    – 3 картофеля;
    – 250 граммов майонеза;
    – 300 граммов соленых огурцов;
    – 50 граммов зеленого лука;
    – соль, перец черный молотый – по вкусу.

    Приготовление:

    1. Предварительно отварите картофель и морковь, слейте воду и хорошо охладите овощи. Очистите их.
       
    2. Грибы нарежьте кубиками и обжарьте на сухой сковороде до испарения жидкости. Отставьте остыть.
       
    3. Нарежьте кубиками картофель, морковь, огурцы и сложите все в одну миску. Тогда измельчите зеленый лук.
       
    4. Добавьте к овощам грибы, лук и майонез, перемешайте и попробуйте. Посолите и поперчите по вкусу.

    Салат "Оливье" постный готов!

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