Идеально подойдет для тех, кто не ест мяса: постное "Оливье" с грибами

Постное "Оливье" – это интересная вариация на классический рецепт салата, где роль мяса и колбасы играют шампиньоны. Неожиданно, но очень вкусно и оригинально.

Это блюдо подойдет людям, которые держат пост, а также тем, кто придерживается вегетарианской или веганской диеты, поскольку в нем отсутствует мясо, яйца и молочные продукты. Рецептом постного салата "Оливье" с грибами делится 24 Канал со ссылкой на Cooking.

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Постное "Оливье" с грибами

Время: 1 час

1 час Порции: 6

Ингредиенты:

– 450 граммов шампиньонов;

– 400 граммов зеленого горошка;

– 3 моркови;

– 3 картофеля;

– 250 граммов майонеза;

– 300 граммов соленых огурцов;

– 50 граммов зеленого лука;

– соль, перец черный молотый – по вкусу.

Приготовление:

Предварительно отварите картофель и морковь, слейте воду и хорошо охладите овощи. Очистите их.

Грибы нарежьте кубиками и обжарьте на сухой сковороде до испарения жидкости. Отставьте остыть.

Нарежьте кубиками картофель, морковь, огурцы и сложите все в одну миску. Тогда измельчите зеленый лук.

Добавьте к овощам грибы, лук и майонез, перемешайте и попробуйте. Посолите и поперчите по вкусу.

Салат "Оливье" постный готов!

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