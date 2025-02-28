28 февраля, 06:06
День стоит начать со вкусом: как приготовить творожный омлет
Завтрак должен быть простым, вкусным и питательным. Творожный омлет идеально подойдет для быстрого начала дня. Он нежный, ароматный и готовится в считанные минуты.
Научитесь готовить идеальный омлет и вы никогда не останетесь голодным! Этот простой рецепт легко освоить, а еще он вкусен с любой начинкой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Love and lemons.
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Рецепт сырного омлета
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 50 граммов твердого сыра;
– 50 миллилитров молока;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– соль– по вкусу;
– черный перец– по желанию.
Приготовление:
- Взбить яйца с молоком в глубокой миске. Добавьте соль и перец. Натрите творог на терке и всыпьте в яичную смесь.
- Разогрейте сковороду со сливочным маслом на среднем огне. Вылейте массу на сковороду.
- Готовьте на слабом огне, пока омлет не схватится.
- Аккуратно сложите омлет пополам.
- Подержите еще минуту, чтобы творог внутри расплавился.
- Подавайте горячим.
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