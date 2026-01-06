Обжарьте хек по этому методу: получится самая вкусная рыба, которую вы готовили
- Хек обжаривают на сковороде до золотистой корочки с использованием пшеничной муки, оливкового масла, сливочного масла, каперсов и сока лимона.
- Готовую рыбу подают с картофельным пюре, поливая соусом из сливочного масла, каперсов и лимона.
Популярная рыба хек может стать изысканным блюдом на вашем столе, если ее правильно приготовить. Получить нежное филе с золотистой корочкой можно благодаря простой обжарке на сковороде.
Яркий вкус рыба может получить благодаря соусу из сливочного масла, каперсов и лимона, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC. Повара советуют сочетать рыбу с картофельным пюре, чтобы получить невероятно вкусный ужин.
Как приготовить хек?
Ингредиенты:
1 филе хека без костей и кожи
1 столовая ложка пшеничной муки
2 чайные ложки оливкового масла
25 граммов сливочного масла
2 чайные ложки каперсов
Сок половины лимона
Соль и перец
Для подачи
Картофельное пюре
Способ приготовления:
Сначала заранее приготовьте картофельное пюре и храните его теплым, пока будет жариться рыба.
Далее промокните филе хека бумажным полотенцем, посолите с обеих сторон и оставьте на 10 минут. Тогда дальше вытрите филе насухо и обваляйте в муке, приправленной солью и перцем.
Хек удастся вкусно приготовить всем / Фото Pexels
Сковороду нужно разогреть на средне-сильном огне и добавить оливковое масло. Рыбу выложите на сковородку и прижмите лопаткой на 30 секунд, чтобы филе не деформировалось. Пожарьте 2 минуты, пока не образуется корочка.
Далее переверните филе, добавьте сливочное масло и каперсы и уменьшите огонь до среднего. Наклоните сковороду и несколько раз полейте рыбу ароматным маслом и готовьте еще 3 минуты.
После этого переложите хек на теплую тарелку с картофельным пюре, а сковороду верните на сильный огонь, добавьте лимонный сок и дайте соусу покипеть 30 секунд. Рыбу и пюре полейте соусом перед подачей.
Чтобы хек не разваливался, нужно правильно его разморозить: сначала в холодильнике, затем при комнатной температуре, пишет Cookpad. Для приготовления хека нужны простые ингредиенты: соль, лимонный сок, горчица с медом и корицей, кунжут, мука для панировки, и масло для жарки.
