Из-за этих ошибок драники не удаются: 5 важных секретов приготовления

Может показаться, что драники – это настолько простое блюдо, что здесь почти невозможно ошибиться. На самом деле именно в мелочах и скрывается результат.

Из-за нескольких привычных ошибок картофельная масса темнеет, а драники впитывают слишком много масла, информирует Дом Муляровых. Когда они теряют форму или быстро смякнут после жарки, нужно знать, что делать.

Интересно Что делать, если пересолили суп или борщ: как нейтрализовать соль

Как приготовить драники?

Начинать стоит не с картофеля, а с лука. Именно натертый лук помогает картофелю дольше не темнеть. Если дотирать картофель сразу к луковой массе, смесь сохранит лучший цвет и будет выглядеть значительно аппетитнее.

Какие ошибки испортят драники: видео

Еще одна распространенная ошибка – сразу выливать жидкость, которую сцедили из тертого картофеля. Делать этого не надо. Если оставить картофельный сок на несколько минут, на дне осядет крахмал. Верхнюю жидкость можно осторожно слить, а густой осадок вернуть обратно в картофельную массу. Именно этот природный картофельный крахмал помогает драникам лучше держаться вместе.

Не менее важно не перегружать блюдо мукой. В хорошо приготовленных драниках она часто лишь ухудшает текстуру, делает ее более тяжелой и менее нежной. Значительно лучше использовать собственный картофельный крахмал, который уже есть в массе.

Большое значение имеет и температура сковородки. Если она слишком горячая, деруны быстро подгорают снаружи, а внутри могут оставаться сыроватыми. Если же нагрев слабый, они начнут активно впитывать масло и получатся слишком жирными.

Лучше всего работает умеренно горячая сковородка, когда драники постепенно подрумяниваются и равномерно прожариваются. После жарки тоже не стоит делать то, к чему все привыкли. Если переложить драники на бумагу или салфетку, они начнут отпариваться и быстро потеряют свою хрусткость. Гораздо лучше выкладывать их на металлическую решетку. Тогда лишний жир стечет, а корочка останется сухой и приятно хрустящей. Именно такие мелочи и меняют блюдо полностью. З

казалось бы, ингредиенты те же, а результат уже совсем другой – румяные, плотные, золотистые деруны, которые не разлазятся на сковороде и не превращаются в мягкую массу уже через несколько минут.

Как приготовить панские драники?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 8 средних картофелин;

– 1 большую луковицу;

– 1 луковицу для грибов;

– 2 яйца;

– 500 граммов грибов;

– 350 миллилитров сливок 15%;

– 150 граммов сыра;

– сметану;

– укроп; – 2 зубчика чеснока.

Делаем любимые драники: видео

#дерунизгрибами #драники #рецептинакожендень #щоприготувати ♬ original sound - ?????? - user31218590737 @yummy_food.pl Панські деруни ‍? - 8 середніх картоплин - 1 велика цибулина+ 1 до грибів - 2 яйця - 500 г грибів - 350 мл вершків 15 % - 150 г сиру - сметана, кріп, часник Картоплю натерти на середній терці, віджати від соку, натерти туди цибулину. Додати 2 яйця ,сіль, перемішати, смажити на середньому вогні деруни діаметром приблизно 8 см. Гриби підсмажити з цибулею до золотавої скоринки, додати вершки, проварити декілька хвилин до загустіння. Складаємо деруни - дерун-гриби -сир і т.д Запекти в духовій шафі 10 хв 180 град. Для соусу змішати сметану, додати 2 зубчика часника , кріп, сіль. Смачного) #деруни

Приготовление:

Картофель натрите на средней терке и хорошо отожмите от сока. Туда же натрите луковицу, добавьте яйца, соль и все перемешайте. Жарьте драники на среднем огне, формируя их диаметром примерно 8 сантиметров. Отдельно грибы поджарьте вместе с луком до золотистой корочки, после чего влейте сливки и проварите несколько минут, пока масса не станет гуще. Затем выкладывайте драники слоями – дерун, грибы, сыр и дальше так же. Поставьте блюдо в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Для соуса смешайте сметану, добавьте чеснок, укроп и соль.

Что еще вкусного приготовить?