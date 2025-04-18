Она тоже имеет срок годности: сколько времени может храниться домашняя колбаса

Накануне Пасхи люди запасаются колбасой. Однако, не все потребители знают надлежащую продолжительность хранения этого популярного мясного продукта. А они относятся к тем, что быстро портятся.

На срок хранения влияет несколько факторов, поэтому эта цифра отличается от вида изделия. Сколько времени может храниться домашняя колбаса рассказывает 24 Канал.

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Сколько времени может храниться домашняя колбаса

Колбасы, приготовленные в домашних условиях или купленные, имеют срок годности примерно от 3 до 7 дней при хранении в холодильнике. После этого срока у них может появиться скользкая консистенция и неприятный запах.

Однако, срок хранения колбас может выходить за рамки типичных ожиданий. Это определяется несколькими факторами, в частности:

типом колбасы – вареной, домашней или сыровяленой,

типом используемой оболочки, которая может быть натуральной или синтетической,

конкретными ингредиентами, входящими в состав колбасы.

Кроме того, решающую роль играет и температура, при которой хранится колбаса – рекомендуется хранить колбасу в холодильнике при температуре от 0 до 4 градусов. А полукопченые и копченые колбасы можно держать даже при температуре +10 градусов.

Как лучше всего хранить

После открытия оболочки колбасы срок ее хранения значительно сокращается. Для тех, кто не планирует съесть весь продукт в течение нескольких дней, замораживание – действенный способ сохранить его качество.



Сколько можно хранить колбасу и как правильно / Фото Unsplash

Чтобы обеспечить оптимальную сохранность, рекомендуется завернуть колбасу в фольгу или бумагу для выпечки перед тем, как положить ее в морозильную камеру.

Хранение в полиэтиленовых пакетах вообще не рекомендуется, поскольку это может привести к потере влаги и изменению вкусовых качеств колбасы.

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