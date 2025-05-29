Так она простоит долго: как правильно хранить спаржу

Сезон спаржи завершается, а это значит, что нужно максимально долго ее хранить, чтобы растянуть удовольствие. Есть способ, который точно подарит эту возможность.

Правильное хранение позволит наслаждаться спаржей максимально долго. Как это правильно сделать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Beszamel.

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Как хранить спаржу

Ставим пучок спаржи в высокий стакан или банку – как цветы в вазу. Если спаржи больше, то лучше подготовьте несколько емкостей.

Сезонное наслаждение / Фото Pixabay

Наливаем холодную воду, ровно сколько столько, чтобы она закрывала срезы стеблей. Ставим посуду со спаржей в холодильник. Оптимальный вариант – дверца или нижняя полка.

Все, что нужно потом – менять воду каждый день. Такой способ хранения помогает сохранить спаржу упругой, свежей и ароматной минимум неделю, а иногда и дольше.

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