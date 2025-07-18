Это лучше суши: готовим японскую закуску гункан с Эктором
- Гункан – японская закуска, которую можно приготовить за 15 минут.
- Это аналог суши, который вам захочется готовить как можно чаще.
Суши – далеко не единственное, чем может поразить японская кухня. Например, вам точно стоит попробовать гункан – особую закуску, которая готовится за 15 минут.
Гункан в Японии считают одним из самых простых перекусов, который может быть отличным решением хоть на каждый день. Вкусно, дешево и сытно – замечательный набор характеристик, который точно стоит иметь в своем кулинарном арсенале. 24 Канал предлагает приготовить гункан по рецепту знаменитого Эктора, которым он поделился в своем инстаграме.
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Как приготовить гункан?
- Время: 15 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 150 граммов риса для суши;
– 2 столовые ложки воды;
– 2 столовые ложки рисового уксуса;
– 1 чайная ложка сахара;
– пол чайной ложки соли;
– 100 граммов крабовых палочек;
– 2 столовые ложки японского майонеза;
– 1 – 2 листа нори;
– икра тобико для декора.
Приготовление:
Приготовьте заправку для риса: смешайте воду с рисовым уксусом, добавьте сахар и соль, тщательно размешайте до растворения.
Готовый отваренный рис полейте приготовленной смесью и аккуратно перемешайте лопаткой или ложкой, чтобы не нарушить структуру зерен.
Крабовые палочки разделите на волокна, смешайте их с японским майонезом до однородности.
Листы нори нарежьте на полоски шириной около 3 – 4 сантиметра.
Сделайте из риса небольшие овальные заготовки, оберните их полосками нори, формируя бортики.
В середину положите начинку из крабовых палочек, а сверху – немного икры тобико для украшения.
Приятного аппетита!
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