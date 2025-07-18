Это лучше суши: готовим японскую закуску гункан с Эктором

Суши – далеко не единственное, чем может поразить японская кухня. Например, вам точно стоит попробовать гункан – особую закуску, которая готовится за 15 минут.

Гункан в Японии считают одним из самых простых перекусов, который может быть отличным решением хоть на каждый день. Вкусно, дешево и сытно – замечательный набор характеристик, который точно стоит иметь в своем кулинарном арсенале. 24 Канал предлагает приготовить гункан по рецепту знаменитого Эктора, которым он поделился в своем инстаграме.

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Как приготовить гункан?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 150 граммов риса для суши;

– 2 столовые ложки воды;

– 2 столовые ложки рисового уксуса;

– 1 чайная ложка сахара;

– пол чайной ложки соли;

– 100 граммов крабовых палочек;

– 2 столовые ложки японского майонеза;

– 1 – 2 листа нори;

– икра тобико для декора.

Приготовление:

Приготовьте заправку для риса: смешайте воду с рисовым уксусом, добавьте сахар и соль, тщательно размешайте до растворения. Готовый отваренный рис полейте приготовленной смесью и аккуратно перемешайте лопаткой или ложкой, чтобы не нарушить структуру зерен. Крабовые палочки разделите на волокна, смешайте их с японским майонезом до однородности. Листы нори нарежьте на полоски шириной около 3 – 4 сантиметра. Сделайте из риса небольшие овальные заготовки, оберните их полосками нори, формируя бортики. В середину положите начинку из крабовых палочек, а сверху – немного икры тобико для украшения.

Приятного аппетита!

Наслаждение может быть быстрым: готовим азиатский салат с Эктором.