Конкурент борща: как приготовить капустняк по древнему рецепту

Капустняк – это суп, который хорошо знаком украинцам. Характерные кислые нотки являются его "изюминкой", за которую все так любят блюдо.

Если уж не хватает идей для вкусного обеда или ужина, то стоит всегда возвращаться к чему-то традиционному и аутентичному. Капустняк – это тот вариант, с которым вы никогда не ошибетесь. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту участницы "МастерШеф" Мирославы Пекарюк, которым она поделилась в своем инстаграме.

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Рецепт капустняка

Время : 1 час

: 1 час Порций: 10

Ингредиенты:

– 500 граммов квашеной капусты;

– 600 граммов свиных ребер;

– 200 граммов копченых ребер;

– 2 луковицы;

– 1 морковка;

– корень петрушки (сушеный или свежий), черный перец горошком, лавровый лист;

– сметана 20%;

– петрушка, укроп;

– соль;

– перец;

– 5 картофелин.

Приготовление:

Свиные ребра нарезаем на порционные куски и кладем в большую кастрюлю. Добавляем целую очищенную луковицу, несколько лавровых листьев, перец горошком и корень петрушки. Заливаем все холодной водой, накрываем крышкой и варим на слабом огне. Параллельно отвариваем картофель в кожуре. Морковь натираем, вторую луковицу мелко шинкуем, а копченые ребра режем небольшими кусками. На сковороде обжариваем копчености до золотистой корочки, добавляем измельченный лук, затем – морковь, соль, перец и квашеную капусту. Тушим все вместе, вливаем немного бульона из ребер и продолжаем готовить до мягкости капусты. Готовый бульон солим, процеживаем, перекладываем туда тушеную капусту и вареное мясо. Варим до полной готовности капусты. Отдельно отделяем мясо от костей, добавляем его обратно в кастрюлю. В конце добавляем сметану, очищенный вареный картофель и свежую зелень. Подаем горячим.

Приятного аппетита!

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