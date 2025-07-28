Часть наследия Украины: аутентичный рецепт легендарной каши "Зозуля"
- Каша "Зозуля" к нематериальному наследию Украины.
- Это аутентичное блюдо из пшена, которое стоит попробовать каждому.
Украинская кухня имеет целое разнообразие блюд, которыми стоит гордиться на весь мир. Каша "Зозуля" – звезда Винничины, которую должен попробовать каждый.
Этому легендарному блюду уже более 100 лет, однако никто не осмелится сказать, что оно потеряло актуальность. Подайте его с любимым мясом – и ваши родные будут в восторге, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне.Вінниця".
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Как приготовить кашу "Кукушка"?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 100 граммов пшена;
– 330 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– 65 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 45 граммов мака;
– 80 граммов масла.
Приготовление:
- Пшено заливаем кипятком в большой кастрюле. Отставляем на 15 минут. Отдельно заливаем мак.
- Пшено промываем, мак – процеживаем.
- Раскладываем кашу в горшочки, заливаем молоком и тщательно перемешиваем.
- Запекаем кашу 20 минут при 190 градусах.
- Яйца взбиваем с солью, сахаром, и ванильным сахаром.
- Вливаем к каше яичную массу, половину масла и мак, хорошо перемешиваем.
- Запекаем еще 10 – 15 минут, остальное масло добавляем к готовой каше.
Приятного аппетита!
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