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28 июля, 06:48
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5 минут и дешевые ингредиенты: самый мягкий сливовый пирог на сковороде без выпечки

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Сливовый пирог готовится на сковороде без выпекания.
  • Этот простой рецепт может стать находкой на каждый день.

Когда хочется чего-нибудь вкусненького к чаю, сливовый пирог станет настоящей находкой. Его даже не нужно выпекать – элементарной сковородки будет вполне достаточно.

Для того чтобы подать к столу вкусный и ароматный пирог, не нужно даже включать духовку. Если под рукой правильный рецепт, то приготовление даже сложных блюд происходит легко и с удовольствием, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

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Как приготовить сливовый пирог на сковороде?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 3 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 70 миллилитров кефира;
– 2,5 столовой ложки растительного масла;
– 180 граммов муки;
– 1 столовая ложка разрыхлителя;
– 300 граммов слив;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала.

Приготовление:

  1. Яйца взбиваем с сахаром и солью.
  2. Добавляем кефир и масло, хорошо перемешиваем.
  3. Просеиваем муку с разрыхлителем. Должно получиться мягкое шелковистое тесто, как на оладьи.
  4. Сливки нарезаем и посыпаем крахмалом.
  5. Добавляем сливки в тесто и аккуратно перемешиваем.
  6. Сковороду смазываем маслом и присыпаем манкой. Выливаем тесто и готовим на маленьком огне под крышкой 15 минут.
  7. Переворачиваем и готовим еще несколько минут.

Приятного аппетита!

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