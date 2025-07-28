5 минут и дешевые ингредиенты: самый мягкий сливовый пирог на сковороде без выпечки

Когда хочется чего-нибудь вкусненького к чаю, сливовый пирог станет настоящей находкой. Его даже не нужно выпекать – элементарной сковородки будет вполне достаточно.

Для того чтобы подать к столу вкусный и ароматный пирог, не нужно даже включать духовку. Если под рукой правильный рецепт, то приготовление даже сложных блюд происходит легко и с удовольствием, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

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Как приготовить сливовый пирог на сковороде?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 3 столовые ложки сахара;

– щепотка соли;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 70 миллилитров кефира;

– 2,5 столовой ложки растительного масла;

– 180 граммов муки;

– 1 столовая ложка разрыхлителя;

– 300 граммов слив;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала.

Приготовление:

Яйца взбиваем с сахаром и солью. Добавляем кефир и масло, хорошо перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем. Должно получиться мягкое шелковистое тесто, как на оладьи. Сливки нарезаем и посыпаем крахмалом. Добавляем сливки в тесто и аккуратно перемешиваем. Сковороду смазываем маслом и присыпаем манкой. Выливаем тесто и готовим на маленьком огне под крышкой 15 минут. Переворачиваем и готовим еще несколько минут.

Приятного аппетита!

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