30 декабря, 22:05
3

Те же ингредиенты, но в разы вкуснее: все вместо печеночного торта будут готовить этот рулет

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Печеночный торт является популярным блюдом на праздничных столах, но рекомендуется попробовать новый рулет с теми же ингредиентами.
  • Перед подачей украсьте его любимыми дополнениями – и праздничное настроение гарантировано.

Печеночный торт – частый гость на праздничных столах. Он легкий в приготовлении и очень вкусный, однако вам стоит пойти дальше и приготовить лучшую альтернативу.

Рулет из печени станет для вас новым акцентом на праздничном столе. Он прост в приготовлении и требует знакомых ингредиентов, но подарит кардинально новые впечатления, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Ольги Рябенко.

Кстати Бутерброды на Новый год: топ-5 изысканных закусок, которые удивят гостей

Как приготовить праздничный печеночный рулет?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты
– 500 граммов куриной печени; 
– 400 миллилитров молока; 
– 3 яйца; 
– пол чайной ложки соли;
– 5 столовых ложек муки;
– 30 миллилитров растительного масла;
начинка: 
– 200 граммов крем-сыра; 
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 столовая ложка зернистой горчицы; 
– 2 яблока; 
– щепотка мускатного ореха;
– соль и перец по вкусу;
– щепотка укропа.

Готовим особое блюдо к праздничному столу: видео

Приготовление:

  1. Яблоки очистите, натрите на терке и обжарьте на сливочном масле до мягкости. В конце добавьте щепотку мускатного ореха, снимите с огня и полностью охладите.
  2. Отдельно соедините крем-сыр, майонез и горчицу, посолите, поперчите, добавьте охлажденные яблоки и измельченный укроп, тщательно перемешайте до однородности.
  3. Печень перебейте блендером до гладкой массы, добавьте яйца, молоко, соль, муку, масло, измельченный чеснок и базилик, еще раз хорошо смешайте.
  4. Из полученного теста пожарите тонкие блины на хорошо разогретой сковородке с обеих сторон.
  5. Каждый блинчик смажьте начинкой, сложите их один на один и плотно сверните в рулет.
  6. Заверните рулет в пищевую пленку и поставьте в холодильник минимум на 2 – 3 часа для стабилизации.
  7. Перед подачей рулет по желанию смажьте крем-сыром или майонезом и украсьте зеленью, орехами и сухофруктами.

Из какой печени лучше всего делать рулет?

Для нежного праздничного рулета лучше всего подойдет куриная печень. Она имеет мягкую текстуру, что идеально подойдет для паштетной консистенции, рассказывает Smakosze.

Также в ее пользу говорит сладковатый привкус, в котором нет и намека на горечь. А еще она быстро готовится – именно то, что нужно на случай отключений света.

Что еще приготовить на праздник?

