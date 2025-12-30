Те же ингредиенты, но в разы вкуснее: все вместо печеночного торта будут готовить этот рулет
- Печеночный торт является популярным блюдом на праздничных столах, но рекомендуется попробовать новый рулет с теми же ингредиентами.
- Перед подачей украсьте его любимыми дополнениями – и праздничное настроение гарантировано.
Печеночный торт – частый гость на праздничных столах. Он легкий в приготовлении и очень вкусный, однако вам стоит пойти дальше и приготовить лучшую альтернативу.
Рулет из печени станет для вас новым акцентом на праздничном столе. Он прост в приготовлении и требует знакомых ингредиентов, но подарит кардинально новые впечатления, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Ольги Рябенко.
Как приготовить праздничный печеночный рулет?
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов куриной печени;
– 400 миллилитров молока;
– 3 яйца;
– пол чайной ложки соли;
– 5 столовых ложек муки;
– 30 миллилитров растительного масла;
начинка:
– 200 граммов крем-сыра;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 столовая ложка зернистой горчицы;
– 2 яблока;
– щепотка мускатного ореха;
– соль и перец по вкусу;
– щепотка укропа.
Готовим особое блюдо к праздничному столу: видео
Приготовление:
- Яблоки очистите, натрите на терке и обжарьте на сливочном масле до мягкости. В конце добавьте щепотку мускатного ореха, снимите с огня и полностью охладите.
- Отдельно соедините крем-сыр, майонез и горчицу, посолите, поперчите, добавьте охлажденные яблоки и измельченный укроп, тщательно перемешайте до однородности.
- Печень перебейте блендером до гладкой массы, добавьте яйца, молоко, соль, муку, масло, измельченный чеснок и базилик, еще раз хорошо смешайте.
- Из полученного теста пожарите тонкие блины на хорошо разогретой сковородке с обеих сторон.
- Каждый блинчик смажьте начинкой, сложите их один на один и плотно сверните в рулет.
- Заверните рулет в пищевую пленку и поставьте в холодильник минимум на 2 – 3 часа для стабилизации.
- Перед подачей рулет по желанию смажьте крем-сыром или майонезом и украсьте зеленью, орехами и сухофруктами.
Из какой печени лучше всего делать рулет?
Для нежного праздничного рулета лучше всего подойдет куриная печень. Она имеет мягкую текстуру, что идеально подойдет для паштетной консистенции, рассказывает Smakosze.
Также в ее пользу говорит сладковатый привкус, в котором нет и намека на горечь. А еще она быстро готовится – именно то, что нужно на случай отключений света.
Что еще приготовить на праздник?
