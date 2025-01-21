21 января 2025, 17:23
Никаких консервантов и химии: готовим полезный домашний майонез всего за 5 минут
Майонез стал неотъемлемым компонентом на каждом столе. Эта универсальная заправка используется в разнообразных салатах и бутербродах, а также подается как самостоятельный соус.
Сегодня стало модным готовить майонез дома. В этом нет ничего сложного – следует лишь соблюдать пропорции и правила приготовления. Как сделать домашний майонез рассказывает 24 Канал со ссылкой на zhenskiy.
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Домашний майонез – простой рецепт
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 200 миллилитров растительного масла;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка уксуса;
– 0,5 чайной ложки соли.
Приготовление:
- Влейте в чашу блендера масло. Добавьте желток, горчицу, соль, сахар. Взбейте ингредиенты до однородности – примерно 40 секунд. Блендер все это время должен быть опущен на дно.
- Когда масса начнет схватываться, постепенно поднимайте блендер, продолжая взбивать будущий майонез. Примерно за 30 секунд влейте уксус и еще взбивайте 20 – 30 секунд.
- На этом этапе майонез должен уже быть готов. Охладите и добавляйте к салатам, бутербродам или ставьте на стол как соус.
Приятного аппетита!
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