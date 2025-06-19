19 июня, 14:21
Идеальные яйца пашот всего за 3 минуты: кулинарка со звездой "Мишлен" раскрыла секрет
Основні тези
- Шеф-повар Салли Эйб со звездой "Мишлен" поделилась секретом приготовления идеальных яиц пашот.
- С этим рецептом яйца не рвутся и не разлазятся, пока их не разрезать.
Приготовление яиц пашот часто воспринимается как трудоемкая и сложная задача. Однако, с помощью некоторых хитростей этот процесс можно значительно упростить.
Шеф-повар Салли Эйб, которая имеет звезду "Мишлен", поделилась советом, как постоянно достигать идеального яйца пашот. Секрет раскрывает 24 Канал со ссылкой на Express.
Читайте также Проверяем масло на подлинность: 7 простых методов распознать подделку
Как приготовить идеальное яйцо пашот
- Охладите яйца в холодильнике. Вытащите и разбейте яйцо в сито, пусть стечет лишний белок.
- Тогда доведите до кипения большую кастрюлю с водой – чем глубже, тем лучше. Положите разбитое яйцо в небольшую миску. Уменьшите огонь, добавьте каплю уксуса и с помощью венчика создайте эффект водоворота в воде, а затем быстро влейте яйцо.
- Варите 3 минуты, выньте из воды шумовкой и заберите лишнюю влагу с помощью бумажной салфетки.
В результате получите идеальное яйцо пашот, которое не рвется и не растекается.
А вы знаете: как жарить драники, чтобы они не впитывали масло.