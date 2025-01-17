Вот в чем дело: 3 главных секрета приготовления идеальных сырников
Приготовление сырников может показаться простой задачей, но не всем удается достичь желаемого вкуса и текстуры. Многие хозяйки сталкиваются с их прилипанием к сковородке, распадением во время жарки или неаппетитной резиновой консистенцией.
Это из-за того, что повара не знают определенных хитростей. 24 Канал со ссылкой на инстаграм Кус Кус делится секретами идеальных сырников от шеф-повара и судьи проекта "Народный шеф. Батл" Александра Громлюка.
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3 секрета приготовления идеальных сырников
- Перетертый творог
Чтобы достичь желаемой консистенции сырников, шеф-повар советует полностью перетирать творог на ситечке. Это дает ту самую идеальную текстуру, и тогда все ингредиенты между собой "женятся" и в результате сырники получаются очень вкусными.
- Только яичные желтки
Я добавляю только желтки, потому что они более вяжут структуру,
– отмечает Александр.
По его словам, белков достаточно уже в самом сыре, поэтому использовать еще и яичные – нет необходимости.
- "Отдых" теста
Главный секрет – дать готовой массе постоять в холодильнике 15 – 20 минут. Таким образом мука расходится и открывается глютен – тогда сочетание массы на сырники будет идеальным.
К слову, ловите вкусный рецепт нежных сырников по-одесски.