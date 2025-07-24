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24 июля, 15:59
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Японский майонез за 10 минут: быстрый рецепт от Эктора

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Японский майонез отличается от традиционного более мягким вкусом, легкой текстурой и использованием оригинальных ингредиентов.
  • Он часто используется для приготовления роллов, салатов и других блюд.

Японский майонез известен своим уникальным мягким и слегка кисло-сладким вкусом. Его выразительная текстура делает его идеальным дополнением как для салатов, так и для закусок.

Этот соус можно сделать дома всего за 5 минут. Как приготовить японский майонез, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Эктора Хименеса-Браво.

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Как приготовить японский майонез по рецепту Эктора?

  • Время: 10 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка сахара;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 столовая ложка рисового уксуса;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 150 граммов соевого масла.

Приготовление:

  1. В чаше блендера смешайте яйцо, сахар, соль и горчицу. Влейте рисовый уксус и лимонный сок.
     
  2. Начинайте взбивать смесь блендером или венчиком, постепенно вливая соевое масло тонкой струйкой. Взбейте до однородной, кремовой текстуры – и готово.
     
  3. Майонез должен загустеть уже через 2 минуты. Переложите его в банку, закройте крышкой и храните в холодильнике примерно неделю.

Приятного аппетита!

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