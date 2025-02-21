Они сейчас на пике популярности: готовим сухие колбаски из курицы – прямо как кабаносы

Сухие колбаски снискали большую любовь потребителей. Но не обязательно ограничиваться порциями производителя –их можно приготовить легко и вволю.

Кабаносы стали не просто закуской к пиву, но и легким и вкусным перекусом. Готовить их самому очень легко, а родные точно будут в восторге от этой идеи, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.

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Рецепт сухих колбасок из курицы

Время : 15 минут + несколько часов выпекания

: 15 минут + несколько часов выпекания Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов куриного филе или фарша;

– 1/2 чайной ложки сухого чеснока;

– 1/2 чайной ложки сладкой паприки;

– 1/2 чайной ложки сухого чили;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Если у вас куриное филе – нарежьте и пропустите через мясорубку. Добавьте к фаршу соль и специи, тщательно перемешайте. Поместите фарш в пакет-слайдер. С помощью пакета на пергаменте сформируйте колбаски. Сушите их при температуре 60 – 70 градусов в течение 3 – 4 часов с частично открытой духовкой.

Приятного аппетита!

Ответ однозначный: можно ли мыть мясо перед приготовлением.