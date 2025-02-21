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21 февраля, 22:35
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Они сейчас на пике популярности: готовим сухие колбаски из курицы – прямо как кабаносы

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сухие колбаски снискали большую любовь потребителей. Но не обязательно ограничиваться порциями производителя –их можно приготовить легко и вволю.

Кабаносы стали не просто закуской к пиву, но и легким и вкусным перекусом. Готовить их самому очень легко, а родные точно будут в восторге от этой идеи, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.

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Рецепт сухих колбасок из курицы

  • Время: 15 минут + несколько часов выпекания
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 600 граммов куриного филе или фарша;
– 1/2 чайной ложки сухого чеснока;
– 1/2 чайной ложки сладкой паприки;
– 1/2 чайной ложки сухого чили;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Если у вас куриное филе – нарежьте и пропустите через мясорубку.
  2. Добавьте к фаршу соль и специи, тщательно перемешайте.
  3. Поместите фарш в пакет-слайдер.
  4. С помощью пакета на пергаменте сформируйте колбаски.
  5. Сушите их при температуре 60 – 70 градусов в течение 3 – 4 часов с частично открытой духовкой.

Приятного аппетита!

Ответ однозначный: можно ли мыть мясо перед приготовлением.