21 февраля, 22:35
Они сейчас на пике популярности: готовим сухие колбаски из курицы – прямо как кабаносы
Сухие колбаски снискали большую любовь потребителей. Но не обязательно ограничиваться порциями производителя –их можно приготовить легко и вволю.
Кабаносы стали не просто закуской к пиву, но и легким и вкусным перекусом. Готовить их самому очень легко, а родные точно будут в восторге от этой идеи, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.
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Рецепт сухих колбасок из курицы
- Время: 15 минут + несколько часов выпекания
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов куриного филе или фарша;
– 1/2 чайной ложки сухого чеснока;
– 1/2 чайной ложки сладкой паприки;
– 1/2 чайной ложки сухого чили;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Если у вас куриное филе – нарежьте и пропустите через мясорубку.
- Добавьте к фаршу соль и специи, тщательно перемешайте.
- Поместите фарш в пакет-слайдер.
- С помощью пакета на пергаменте сформируйте колбаски.
- Сушите их при температуре 60 – 70 градусов в течение 3 – 4 часов с частично открытой духовкой.
Приятного аппетита!
Ответ однозначный: можно ли мыть мясо перед приготовлением.