День бармена пришелся на пятницу: три коктейля, которые сделает каждый

Сегодня, 6 февраля, бармены празднуют свой профессиональный день. Быстро мастером в этом деле не стать, но поздравить их легким напитком стоит.

Чтобы приготовить вкусный и оригинальный напиток, не обязательно тратиться на дорогие напитки и девайсы. Есть несколько "базовых" рецептов, которые вы сможете воспроизвести и насладиться чем-то новым, рассказывает Shuba.

Как приготовить классный мохито?

Время : 5 минут

: 5 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 50 граммов белого рома;

– 15 граммов сахарного сиропа;

– 100 граммов газированной воды;

– 60 граммов лайма;

– 3 грамма мяты;

– 200 граммов измельченного льда.

Классика, которую любят все / Фото Pixabay

Приготовление:

В высокий бокал положите свежую мяту и нарезанный ломтиками лайм. Полностью засыпьте емкость ледяной крошкой. После этого последовательно добавьте сахарный сироп, светлый ром и газированную воду. С помощью длинной барной ложки осторожно соедините все компоненты. В завершение добавьте еще немного льда и создайте эффектную подачу, украсив напиток веточкой мяты или горстью любимых ягод.

Как приготовить классический апероль шприц?

Время :

: Порций:

Ингредиенты:

– лед;

– 80 миллилитров ликера Апероль;

– 80 миллилитров игристого брюта;

– 30 – 50 миллилитров сильногазированной воды;

– ломтик апельсина;

– мята.

Приготовление:

Пересыпьте лед в бокал. Смешивайте все напитки. Украсьте напиток апельсином и мятой.

Как приготовить классическую маргариту?

А этот знаменитый коктейль предлагаем сделать по рецепту портала Cookpad – яркий результат гарантирован.

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 45 миллилитров текилы;

– 30 миллилитров лайма или лимонного сока;

– 15 миллилитров тростникового сиропа или агавы;

– лед;

– соль;

– лаймовый колышек (для украшения)

Приготовление:



