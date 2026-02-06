День бармена пришелся на пятницу: три коктейля, которые сделает каждый
- 6 февраля бармены празднуют свой профессиональный день, и готовить коктейли можно даже дома по простым рецептам.
- Рецепты для приготовления мохито, апероль шприца и маргариты содержат доступные ингредиенты и просты в исполнении.
Сегодня, 6 февраля, бармены празднуют свой профессиональный день. Быстро мастером в этом деле не стать, но поздравить их легким напитком стоит.
Чтобы приготовить вкусный и оригинальный напиток, не обязательно тратиться на дорогие напитки и девайсы. Есть несколько "базовых" рецептов, которые вы сможете воспроизвести и насладиться чем-то новым, рассказывает Shuba.
Как приготовить классный мохито?
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 50 граммов белого рома;
– 15 граммов сахарного сиропа;
– 100 граммов газированной воды;
– 60 граммов лайма;
– 3 грамма мяты;
– 200 граммов измельченного льда.
Классика, которую любят все / Фото Pixabay
Приготовление:
- В высокий бокал положите свежую мяту и нарезанный ломтиками лайм.
- Полностью засыпьте емкость ледяной крошкой.
- После этого последовательно добавьте сахарный сироп, светлый ром и газированную воду.
- С помощью длинной барной ложки осторожно соедините все компоненты.
- В завершение добавьте еще немного льда и создайте эффектную подачу, украсив напиток веточкой мяты или горстью любимых ягод.
Как приготовить классический апероль шприц?
- Время:
- Порций:
Ингредиенты:
– лед;
– 80 миллилитров ликера Апероль;
– 80 миллилитров игристого брюта;
– 30 – 50 миллилитров сильногазированной воды;
– ломтик апельсина;
– мята.
Приготовление:
- Пересыпьте лед в бокал.
- Смешивайте все напитки.
- Украсьте напиток апельсином и мятой.
Как приготовить классическую маргариту?
А этот знаменитый коктейль предлагаем сделать по рецепту портала Cookpad – яркий результат гарантирован.
- Время: 5 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 45 миллилитров текилы;
– 30 миллилитров лайма или лимонного сока 30 миллилитров лайма или лимонного сока;
– 15 миллилитров тростникового сиропа или агавы;
– лед;
– соль;
– лаймовый колышек (для украшения)
Приготовление:
