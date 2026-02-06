Щоб приготувати смачний та оригінальний напій, не обовʼязково витрачатися на дорогі напої та девайси. Є кілька "базових" рецептів, які ви зможете відтворити й насолодитися чимось новим, розповідає Shuba.

Як приготувати класничний мохіто?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 50 грамів білого рому;

– 15 грамів цукрового сиропу;

– 100 грамів газованої води;

– 60 грамів лайма;

– 3 грами м'яти;

– 200 грамів подрібненого льоду.

Приготування:

У високий бокал покладіть свіжу м'яту та нарізаний скибочками лайм. Вщент засипте ємність крижаною крихтою. Після цього послідовно додайте цукровий сироп, світлий ром і газовану воду. За допомогою довгої барної ложки обережно з’єднайте всі компоненти. На завершення додайте ще трохи льоду та створіть ефектну подачу, прикрасивши напій гілочкою м'яти або жменьою улюблених ягід.

Як приготувати класичний апероль шприц?

Час :

: Порцій:

Інгредієнти:

– лід;

– 80 мілілітрів лікеру Апероль;

– 80 мілілітрів ігристого брюту;

– 30 – 50 мілілітрів сильногазованої води;

– скибочка апельсина;

– м'ята.

Приготування:

Пересипте лід у бокал. Зміщайте всі напої. Прикрасьте напій апельсином та мʼятою.

Як приготувати класичну маргариту?

А цей знаменитий коктейль пропонуємо зробити за рецептом порталу Cookpad – яскравий результат гарантовано.

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 45 мілітрів текіли;

– 30 мілітрів лайма або лимонного соку;

– 15 мілілітрів тростинного сиропу або агави;

– лід;

– сіль;

– лаймовий кілочок (для прикраси)

Приготування:

Підготуйте високу склянку, поклавши на дно скибочки лайма та свіжі м’ятні листочки. Заповніть увесь простір до самого верху дрібно подрібненим льодом. Потім додайте солодкий сироп, світлий ром і долийте содову. Використовуючи спеціальну довгу ложку, акуратно перемішайте напій знизу вгору. Якщо лід трохи осів, досипте його до країв і завершіть композицію декором із м'яти чи яскравих ягід.

