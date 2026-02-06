Чтобы приготовить вкусный и оригинальный напиток, не обязательно тратиться на дорогие напитки и девайсы. Есть несколько "базовых" рецептов, которые вы сможете воспроизвести и насладиться чем-то новым, рассказывает Shuba.

Как приготовить классный мохито?

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 50 граммов белого рома;
– 15 граммов сахарного сиропа;
– 100 граммов газированной воды;
– 60 граммов лайма;
– 3 грамма мяты;
– 200 граммов измельченного льда.

Мохито

Классика, которую любят все / Фото Pixabay

Приготовление:

  1. В высокий бокал положите свежую мяту и нарезанный ломтиками лайм.
  2. Полностью засыпьте емкость ледяной крошкой.
  3. После этого последовательно добавьте сахарный сироп, светлый ром и газированную воду.
  4. С помощью длинной барной ложки осторожно соедините все компоненты.
  5. В завершение добавьте еще немного льда и создайте эффектную подачу, украсив напиток веточкой мяты или горстью любимых ягод.

Как приготовить классический апероль шприц?

  • Время:
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– лед;
– 80 миллилитров ликера Апероль;
– 80 миллилитров игристого брюта;
– 30 – 50 миллилитров сильногазированной воды;
– ломтик апельсина;
– мята.

Приготовление:

  1. Пересыпьте лед в бокал.
  2. Смешивайте все напитки.
  3. Украсьте напиток апельсином и мятой.

Как приготовить классическую маргариту?

А этот знаменитый коктейль предлагаем сделать по рецепту портала Cookpad – яркий результат гарантирован.

  • Время: 5 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 45 миллилитров текилы;
– 30 миллилитров лайма или лимонного сока 30 миллилитров лайма или лимонного сока;
– 15 миллилитров тростникового сиропа или агавы;
– лед;
– соль;
– лаймовый колышек (для украшения)

Приготовление:

  1. Подготовьте высокий стакан, положив на дно ломтики лайма и свежие мятные листочки.
  2. Заполните все пространство до самого верха мелко измельченным льдом. Затем добавьте сладкий сироп, светлый ром и долейте содовую.
  3. Используя специальную длинную ложку, аккуратно перемешайте напиток снизу вверх.
  4. Если лед немного осел, досыпьте его до краев и завершите композицию декором из мяты или ярких ягод.

