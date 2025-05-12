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12 мая, 17:35
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Надо просто залить молоком: как приготовить шедевр из элементарных голеней

Лилия Имбировская-Сиваковская

Куриные голени одно из самых популярных мясных блюд. Они легкие в приготовлении и всегда отлично сочетаются со вкусом.

Этот способ приготовления куриных голеней станет для вас настоящей находкой. С ним мясо точно останется очень сочным, а хрустящая корочка придаст любимого колорита, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Голая правда".

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Рецепт сочных куриных голеней

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм голеней;
– 200 миллилитров молока;
– 200 миллилитров воды;
– 2 яйца;
– 4 столовые ложки муки;
– соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриные голени хорошо промойте и обсушите бумажным полотенцем. Выложите в глубокую сковороду и залейте смесью молока и воды в равных частях.

  2. Приправьте солью и черным перцем по вкусу, накройте крышкой и тушите около 20 минут.

  3. Пока мясо готовится, взбейте яйца вилкой. В отдельной миске смешайте муку с солью, черным и красным перцем. Когда голени немного остынут, окуните каждую сначала в яйцо, а затем обваляйте в мучной смеси.

  4. На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте голени до румяной хрустящей корочки со всех сторон.

Приятного аппетита!

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