Кваша – кисломолочный напиток, который в Украине готовили с давних времен. Он не только удивит приятным вкусом, но и усилит ваш организм.

Каждый украинский регион имеет свой рецепт кваши. Ее можно употреблять как десерт или самостоятельный напиток. Опытные хозяйки называют ее "бальзамом для организма", и 24 Канал предлагает в этом убедиться с рецептом портала Cookorama.

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Как приготовить украинскую квашу?

Время : 20 минут + настаивание

: 20 минут + настаивание Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 литр кислого молока;

– 1 стакан муки;

– 1 стакан ржаной муки;

– 1 стакан овсяной муки;

– 1 стакан гречневой муки;

– 1 стакан ячменной муки;

– 300 миллилитров калинового сока.

Приготовление:

В эмалированную емкость наливаем кислое молоко. Добавляем по стакану разной муки. Разбавляем смесь водой комнатной температуры, чтобы консистенция напоминала жидкую сметану. Хорошо все перемешиваем и ставим в теплое место для брожения. Через 1 – 3 дня, когда кваша начнет бродить и приобретет кисловатый вкус, добавьте к ней калиновый сок. Хорошо перемешайте – напиток готов к употреблению.

Приятного аппетита!

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