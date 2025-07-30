30 июля, 10:15
Целебный и вкусный украинский напиток: как приготовить кисломолочную квашу
Основні тези
- Кваша – это традиционный украинский кисломолочный напиток, который готовят из различных видов муки и кислого молока.
- Он такой вкусный и полезный, что его называют "бальзамом для организма".
Кваша – кисломолочный напиток, который в Украине готовили с давних времен. Он не только удивит приятным вкусом, но и усилит ваш организм.
Каждый украинский регион имеет свой рецепт кваши. Ее можно употреблять как десерт или самостоятельный напиток. Опытные хозяйки называют ее "бальзамом для организма", и 24 Канал предлагает в этом убедиться с рецептом портала Cookorama.
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Как приготовить украинскую квашу?
- Время: 20 минут + настаивание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 литр кислого молока;
– 1 стакан муки;
– 1 стакан ржаной муки;
– 1 стакан овсяной муки;
– 1 стакан гречневой муки;
– 1 стакан ячменной муки;
– 300 миллилитров калинового сока.
Приготовление:
- В эмалированную емкость наливаем кислое молоко.
- Добавляем по стакану разной муки.
- Разбавляем смесь водой комнатной температуры, чтобы консистенция напоминала жидкую сметану.
- Хорошо все перемешиваем и ставим в теплое место для брожения.
- Через 1 – 3 дня, когда кваша начнет бродить и приобретет кисловатый вкус, добавьте к ней калиновый сок. Хорошо перемешайте – напиток готов к употреблению.
Приятного аппетита!
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