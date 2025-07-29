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29 июля, 06:18
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Нужны только лимоны и сахар: классический рецепт вкусного лимонада

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Классический лимонад готовится только из лимонов и сахара.
  • Напиток идеально подходит для жаркой погоды.

Когда на улице жарко, любимый лимонад лучше всего утоляет жажду. Он прост в приготовлении и не требует дополнительных ингредиентов.

Для того чтобы насладиться любимым напитком, не нужно много ингредиентов или кулинарных манипуляций. Базовый рецепт лимонада очень прост, а усовершенствовать его можно по своему усмотрению, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

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Как приготовить классический лимонад?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты:
сироп: 
– 3/4 стакана сахара;
– 1 стакан воды;
лимонад:
– 1 стакан лимонного сока;
– 3 стакана воды.

Приготовление:

  1. Растворяем сахар в стакане воды и доводим до кипения. Также к сиропу можно добавить цедру 1 лимона.
  2. Выжимаем сок из лимонов.
  3. Наливаем сок и сахарный сироп в кувшин.
  4. Добавляем 2 – 3 стакана воды, регулируем по своему вкусу.
  5. Подаем лимонад со льдом и ломтиками лимона.

Приятного аппетита!

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