Нужны только лимоны и сахар: классический рецепт вкусного лимонада

Когда на улице жарко, любимый лимонад лучше всего утоляет жажду. Он прост в приготовлении и не требует дополнительных ингредиентов.

Для того чтобы насладиться любимым напитком, не нужно много ингредиентов или кулинарных манипуляций. Базовый рецепт лимонада очень прост, а усовершенствовать его можно по своему усмотрению, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba. Интересно Вершина нежности: рулет из маскарпоне без выпекания, которому позавидуют кондитерские Как приготовить классический лимонад? Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 3 Ингредиенты:

сироп:

– 3/4 стакана сахара;

– 1 стакан воды;

лимонад:

– 1 стакан лимонного сока;

– 3 стакана воды. Приготовление: Растворяем сахар в стакане воды и доводим до кипения. Также к сиропу можно добавить цедру 1 лимона. Выжимаем сок из лимонов. Наливаем сок и сахарный сироп в кувшин. Добавляем 2 – 3 стакана воды, регулируем по своему вкусу. Подаем лимонад со льдом и ломтиками лимона. Приятного аппетита! Невероятный напиток: готовим ягоданку – рецепт от предков.