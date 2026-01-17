Укр Рус
17 января, 00:02
3

Сырник, который набрал миллионы просмотров: как приготовить большую порцию наслаждения

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Львовский сырник – популярный десерт, который можно приготовить по легкому рецепту.
  • Основные ингредиенты включают творог, яйца, сахар, сметану, кукурузный крахмал и сливочное масло.

Львовский сырник – это десерт, перед которым просто невозможно устоять. Неудивительно, что он всегда находится в топе самых популярных вкусностей.

Если хочется спасти настроение и подарить себе что-то невероятное – этот львовский сырник прекрасно справится с этой задачей. Вы легко повторите рецепт, который посмотрели миллионы зрителей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok yummy.lera.

Как приготовить львовский сырник?

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты
– 600 граммов творога;
– 3 яйца;
– 75 – 100 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 75 граммов сметаны 20%;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– 75 граммов сливочного масла;
– цедра 1 лимона;
начинка: 
– 300 граммов вишен;
– 15 граммов сахара;
– 15 граммов кукурузного крахмала;
– 200 граммов маковой начинки;
для глазури: 
– 175 граммов шоколада;
– 10 миллилитров растительного масла.

Готовим невероятно вкусный десерт: видео

Приготовление:

  1. Для вишневой начинки смешайте сахар с крахмалом и добавьте смесь к свежим или размороженным вишням.
  2. Поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с плиты, накройте пленкой в контакт и полностью остудите.
  3. Творог, яйца, сахар, соль, сметану, крахмал, лимонную цедру (по желанию) и растопленное масло тщательно перебейте блендером до гладкой, однородной массы.
  4. Примерно две трети творожной массы выложите в форму, застеленную пергаментом, сверху равномерно распределите вишневую начинку.
  5. К остальной творожной массе добавьте маковую начинку, перемешайте и выложите поверх вишен, закрывая их полностью. Несколько раз легонько ударьте формой о стол, чтобы вышел лишний воздух.
  6. На нижний уровень духовки поставьте емкость с горячей водой, на средний – форму с сырником.
  7. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 55 – 60 минут.
  8. После выпекания слегка приоткройте дверцу духовки и дайте сырнику полностью остыть внутри.
  9. Затем переставьте его в холодильник минимум на 6 часов.
  10. Для глазури смешайте растопленный шоколад с маслом и покройте охлажденный сырник.
  11. Поставьте в холодильник до полного застывания шоколада.

Почему нельзя сразу вынимать сырник из духовки?

Сырник – очень нежный десерт, который состоит из белка и влаги. Если резко вынуть его из духовки, он может сразу осесть, подсказывает Лилия Цвит.

Кроме того, из-за перепада температуры на нем могут образоваться трещины. Если вы хотите получить идеальный десерт – он должен остывать в духовке.

