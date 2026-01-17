Сырник, который набрал миллионы просмотров: как приготовить большую порцию наслаждения

Львовский сырник – это десерт, перед которым просто невозможно устоять. Неудивительно, что он всегда находится в топе самых популярных вкусностей.

Если хочется спасти настроение и подарить себе что-то невероятное – этот львовский сырник прекрасно справится с этой задачей. Вы легко повторите рецепт, который посмотрели миллионы зрителей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok yummy.lera.

Как приготовить львовский сырник?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 600 граммов творога;

– 3 яйца;

– 75 – 100 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 75 граммов сметаны 20%;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 75 граммов сливочного масла;

– цедра 1 лимона;

начинка:

– 300 граммов вишен;

– 15 граммов сахара;

– 15 граммов кукурузного крахмала;

– 200 граммов маковой начинки;

для глазури:

– 175 граммов шоколада;

– 10 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Для вишневой начинки смешайте сахар с крахмалом и добавьте смесь к свежим или размороженным вишням. Поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с плиты, накройте пленкой в контакт и полностью остудите. Творог, яйца, сахар, соль, сметану, крахмал, лимонную цедру (по желанию) и растопленное масло тщательно перебейте блендером до гладкой, однородной массы. Примерно две трети творожной массы выложите в форму, застеленную пергаментом, сверху равномерно распределите вишневую начинку. К остальной творожной массе добавьте маковую начинку, перемешайте и выложите поверх вишен, закрывая их полностью. Несколько раз легонько ударьте формой о стол, чтобы вышел лишний воздух. На нижний уровень духовки поставьте емкость с горячей водой, на средний – форму с сырником. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 55 – 60 минут. После выпекания слегка приоткройте дверцу духовки и дайте сырнику полностью остыть внутри. Затем переставьте его в холодильник минимум на 6 часов. Для глазури смешайте растопленный шоколад с маслом и покройте охлажденный сырник. Поставьте в холодильник до полного застывания шоколада.

Почему нельзя сразу вынимать сырник из духовки?

Сырник – очень нежный десерт, который состоит из белка и влаги. Если резко вынуть его из духовки, он может сразу осесть, подсказывает Лилия Цвит.

Кроме того, из-за перепада температуры на нем могут образоваться трещины. Если вы хотите получить идеальный десерт – он должен остывать в духовке.

Что вкусненького приготовить?