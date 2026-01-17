Сырник, который набрал миллионы просмотров: как приготовить большую порцию наслаждения
- Львовский сырник – популярный десерт, который можно приготовить по легкому рецепту.
- Основные ингредиенты включают творог, яйца, сахар, сметану, кукурузный крахмал и сливочное масло.
Львовский сырник – это десерт, перед которым просто невозможно устоять. Неудивительно, что он всегда находится в топе самых популярных вкусностей.
Если хочется спасти настроение и подарить себе что-то невероятное – этот львовский сырник прекрасно справится с этой задачей. Вы легко повторите рецепт, который посмотрели миллионы зрителей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok yummy.lera.
Как приготовить львовский сырник?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 600 граммов творога;
– 3 яйца;
– 75 – 100 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 75 граммов сметаны 20%;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– 75 граммов сливочного масла;
– цедра 1 лимона;
начинка:
– 300 граммов вишен;
– 15 граммов сахара;
– 15 граммов кукурузного крахмала;
– 200 граммов маковой начинки;
для глазури:
– 175 граммов шоколада;
– 10 миллилитров растительного масла.
Готовим невероятно вкусный десерт: видео
Приготовление:
- Для вишневой начинки смешайте сахар с крахмалом и добавьте смесь к свежим или размороженным вишням.
- Поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с плиты, накройте пленкой в контакт и полностью остудите.
- Творог, яйца, сахар, соль, сметану, крахмал, лимонную цедру (по желанию) и растопленное масло тщательно перебейте блендером до гладкой, однородной массы.
- Примерно две трети творожной массы выложите в форму, застеленную пергаментом, сверху равномерно распределите вишневую начинку.
- К остальной творожной массе добавьте маковую начинку, перемешайте и выложите поверх вишен, закрывая их полностью. Несколько раз легонько ударьте формой о стол, чтобы вышел лишний воздух.
- На нижний уровень духовки поставьте емкость с горячей водой, на средний – форму с сырником.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 55 – 60 минут.
- После выпекания слегка приоткройте дверцу духовки и дайте сырнику полностью остыть внутри.
- Затем переставьте его в холодильник минимум на 6 часов.
- Для глазури смешайте растопленный шоколад с маслом и покройте охлажденный сырник.
- Поставьте в холодильник до полного застывания шоколада.
Почему нельзя сразу вынимать сырник из духовки?
Сырник – очень нежный десерт, который состоит из белка и влаги. Если резко вынуть его из духовки, он может сразу осесть, подсказывает Лилия Цвит.
Кроме того, из-за перепада температуры на нем могут образоваться трещины. Если вы хотите получить идеальный десерт – он должен остывать в духовке.
