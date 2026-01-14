Обожаемый медовик с черносливом: простой рецепт, который всегда удается
- Медовик – это особый торт, к которому добавляют чернослив для яркого акцента.
- Позаботьтесь о правильной сметане – и ваш десерт будет особенно нежным.
Медовик – это особенный торт, который обожают все. Добавляем к нему яркий акцент чернослива – и устоять не сможет никто.
Нежный медовик с нежным кремом, обогащенный вкусом чернослива, имеет все шансы стать любимым десертом вашей семьи. Он подойдет даже на праздничном столе – от него не останется даже крошки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм selo_and_soul.
Читайте также Вареные яйца почистятся за секунду: какой способ работает в разы лучше соли
Как приготовить медовик с черносливом?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
коржи:
– 3 яйца;
– 100 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 80 граммов муки;
– 20 граммов крахмала;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 30 граммов масла;
– 40 граммов меда;
– 0,3 чайной ложки соды;
крем:
– 500 – 600 граммов сметаны;
– 70 – 80 граммов сахарной пудры;
– немного ванилина;
– 50 граммов орехов;
– 100 граммов чернослива.
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром и солью в течение 12 – 15 минут, пока масса не станет светлой, густой и очень пышной. Отдельно просейте муку вместе с крахмалом и разрыхлителем.
- В сотейник выложите мед, прогрейте его на слабом огне, добавьте соду и быстро перемешайте. Масса начнет пениться и увеличится в объеме.
- В яичную массу постепенно всыпьте сухие ингредиенты и аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой. Добавьте растительное масло.
- Медовую пену предварительно смешайте с 1 – 2 ложками теста, а затем введите в общую массу – так бисквит останется воздушным.
- Осторожно перемешайте до однородности. Сразу перелейте тесто в подготовленную форму и выпекайте при температуре 170 – 180 градусов в течение 45–50 минут, ориентируясь на сухую шпажку и особенности духовки.
- Готовый корж переверните вверх дном и оставьте так на 20 минут. После этого заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник минимум на 4 часа.
- Охлажденный корж разрежьте на 3 – 4 слоя. Перемажьте сметаной, каждый слой посыпайте измельченными орехами и черносливом.
- Готовый торт оставьте пропитываться минимум на несколько часов, а лучше – на ночь.
Какую сметану выбрать для торта?
Даже когда речь идет об обычной пропитке, важно выбирать жирную сметану. 20% – это минимальный показатель, советует портал Przyslij przepis.
Также отличным вариантом будет домашняя сметана. Но когда нужно взбивать ее в крем, то конкретно этот продукт может превратиться в масло.
Что еще сладенького приготовить?
Вафельный торт "Сникерс" станет спасением для занятых хозяек.
А торт "Сметанник" с Oreo сделает воспоминания детства еще ярче.