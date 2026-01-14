Обожаемый медовик с черносливом: простой рецепт, который всегда удается

Медовик – это особенный торт, который обожают все. Добавляем к нему яркий акцент чернослива – и устоять не сможет никто.

Нежный медовик с нежным кремом, обогащенный вкусом чернослива, имеет все шансы стать любимым десертом вашей семьи. Он подойдет даже на праздничном столе – от него не останется даже крошки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм selo_and_soul.

Читайте также Вареные яйца почистятся за секунду: какой способ работает в разы лучше соли

Как приготовить медовик с черносливом?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

коржи:

– 3 яйца;

– 100 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 80 граммов муки;

– 20 граммов крахмала;

– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 30 граммов масла;

– 40 граммов меда;

– 0,3 чайной ложки соды;

крем:

– 500 – 600 граммов сметаны;

– 70 – 80 граммов сахарной пудры;

– немного ванилина;

– 50 граммов орехов;

– 100 граммов чернослива.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и солью в течение 12 – 15 минут, пока масса не станет светлой, густой и очень пышной. Отдельно просейте муку вместе с крахмалом и разрыхлителем. В сотейник выложите мед, прогрейте его на слабом огне, добавьте соду и быстро перемешайте. Масса начнет пениться и увеличится в объеме. В яичную массу постепенно всыпьте сухие ингредиенты и аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой. Добавьте растительное масло. Медовую пену предварительно смешайте с 1 – 2 ложками теста, а затем введите в общую массу – так бисквит останется воздушным. Осторожно перемешайте до однородности. Сразу перелейте тесто в подготовленную форму и выпекайте при температуре 170 – 180 градусов в течение 45–50 минут, ориентируясь на сухую шпажку и особенности духовки. Готовый корж переверните вверх дном и оставьте так на 20 минут. После этого заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник минимум на 4 часа. Охлажденный корж разрежьте на 3 – 4 слоя. Перемажьте сметаной, каждый слой посыпайте измельченными орехами и черносливом. Готовый торт оставьте пропитываться минимум на несколько часов, а лучше – на ночь.

Какую сметану выбрать для торта?

Даже когда речь идет об обычной пропитке, важно выбирать жирную сметану. 20% – это минимальный показатель, советует портал Przyslij przepis.

Также отличным вариантом будет домашняя сметана. Но когда нужно взбивать ее в крем, то конкретно этот продукт может превратиться в масло.

Что еще сладенького приготовить?