Не перекус, а незабываемое воспоминание: как вкусно сварить молодую кукурузу

Молодая кукуруза – один из лучших даров лета. Она всегда уместна на столе и вызывает восторг как у взрослых, так и детей.

Молодая капуста – одно из лучших лакомств лета. Она станет отличным перекусом или дополнением досуга, например, просмотра сериала или отдыха с друзьями. Как сварить молодую кукурузу, чтобы получить лучший результат, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Love and lemons. Интересно Наслаждение должно быть безопасным: как правильно выбирать мороженое Рецепт молодой кукурузы Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 4 початка молодой кукурузы;

– 2 литра воды;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли. Приготовление: Початки кукурузы тщательно моем под проточной водой, снимаем верхние листья и убираем волокна. В большую кастрюлю наливаем 2 литра воды, доводим до кипения, добавляем столовую ложку сахара и чайную ложку соли. Когда вода закипит, опускаем туда початки и варим на умеренном огне 15 – 20 минут до мягкости зерен. Готовую кукурузу извлекаем из кастрюли, даем ей немного остыть и подаем к столу. Можно также слегка смазать ее сливочным маслом и посолить. Приятного аппетита! Хит сезона: легкая и вкусная намазка из кабачков.