Безумное удовольствие без усилий: как сделать мороженое с печеньем дома

Мороженое с печеньем – это лакомство, которое всегда уместно. Даже если за окном холодно, перед этим десертом не устоит никто.

Можно упростить себе и воспользоваться приобретенным мороженым. Однако поверьте – со вкусом домашнего изделия не сравнится ни один другой, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Панорама". Интересно Не рецепт, а подарок: торт "Рафаэлло" за 15 минут – без выпечки и нервов Домашнее мороженое в печенье Время : 20 минут + застывание

: 20 минут + застывание Порций: 8 Ингредиенты:

– 250 граммов белого шоколада;

– ванильный сахар по вкусу;

– 450 миллилитров жирных сливок;Есть

– 100 граммов черного или молочного шоколада;

– 500 граммов печенья. Приготовление: Добавьте ваниль или ванильный сахар к сливкам и хорошо перемешайте. Нагрейте сливки на медленном огне, но не доводите до кипения, они должны просто парить. Добавьте белый шоколад к горячим сливкам и хорошо вымешайте, пока он полностью не растворится. Накройте массу пищевой пленкой, положите в холодильник на 10 – 12 часов или на ночь. Измельчите молочный или черный шоколад до состояния крошки. Выньте сливочную массу из холодильника и взбейте миксером или кухонным комбайном. Добавьте шоколадную крошку и хорошо перемешайте. Сформируйте мороженое: выложите слой печенья на форму, затем слой мороженого, накройте вторым слоем печенья. Поместите в морозильную камеру и оставьте на 5 часов до полной заморозки. Приятного аппетита! Их любили еще наши предки: самый простой рецепт ленивых вареников.