25 февраля, 23:42
Безумное удовольствие без усилий: как сделать мороженое с печеньем дома
Мороженое с печеньем – это лакомство, которое всегда уместно. Даже если за окном холодно, перед этим десертом не устоит никто.
Можно упростить себе и воспользоваться приобретенным мороженым. Однако поверьте – со вкусом домашнего изделия не сравнится ни один другой, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Панорама".
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Домашнее мороженое в печенье
- Время: 20 минут + застывание
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 250 граммов белого шоколада;
– ванильный сахар по вкусу;
– 450 миллилитров жирных сливок;Есть
– 100 граммов черного или молочного шоколада;
– 500 граммов печенья.
Приготовление:
- Добавьте ваниль или ванильный сахар к сливкам и хорошо перемешайте. Нагрейте сливки на медленном огне, но не доводите до кипения, они должны просто парить.
- Добавьте белый шоколад к горячим сливкам и хорошо вымешайте, пока он полностью не растворится. Накройте массу пищевой пленкой, положите в холодильник на 10 – 12 часов или на ночь.
- Измельчите молочный или черный шоколад до состояния крошки. Выньте сливочную массу из холодильника и взбейте миксером или кухонным комбайном. Добавьте шоколадную крошку и хорошо перемешайте.
- Сформируйте мороженое: выложите слой печенья на форму, затем слой мороженого, накройте вторым слоем печенья.
- Поместите в морозильную камеру и оставьте на 5 часов до полной заморозки.
Приятного аппетита!
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