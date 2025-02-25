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25 февраля, 23:42
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Безумное удовольствие без усилий: как сделать мороженое с печеньем дома

Лилия Имбировская-Сиваковская

Мороженое с печеньем – это лакомство, которое всегда уместно. Даже если за окном холодно, перед этим десертом не устоит никто.

Можно упростить себе и воспользоваться приобретенным мороженым. Однако поверьте – со вкусом домашнего изделия не сравнится ни один другой, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Панорама".

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Домашнее мороженое в печенье

  • Время: 20 минут + застывание
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 250 граммов белого шоколада;
– ванильный сахар по вкусу;
– 450 миллилитров жирных сливок;Есть
– 100 граммов черного или молочного шоколада;
– 500 граммов печенья.

Приготовление:

  1. Добавьте ваниль или ванильный сахар к сливкам и хорошо перемешайте. Нагрейте сливки на медленном огне, но не доводите до кипения, они должны просто парить.
  2. Добавьте белый шоколад к горячим сливкам и хорошо вымешайте, пока он полностью не растворится. Накройте массу пищевой пленкой, положите в холодильник на 10 – 12 часов или на ночь.
  3. Измельчите молочный или черный шоколад до состояния крошки. Выньте сливочную массу из холодильника и взбейте миксером или кухонным комбайном. Добавьте шоколадную крошку и хорошо перемешайте.
  4. Сформируйте мороженое: выложите слой печенья на форму, затем слой мороженого, накройте вторым слоем печенья.
  5. Поместите в морозильную камеру и оставьте на 5 часов до полной заморозки.

Приятного аппетита!

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