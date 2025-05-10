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10 мая, 23:55
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Готовьте сразу двойную порцию: любимые украинские палюшки – вкус, прошедший сквозь историю

Лилия Имбировская-Сиваковская

Традиционная украинская кухня полна большого количества вкусностей. Палюшки точно входят в этот перечень, ведь их до сих пор обожают абсолютно все.

Палюшки – это то блюдо, перед которым просто невозможно устоять. Несмотря на свою простоту оно остается среди любимцев украинцев, поэтому 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт с ТикТок zbirnuk_receptiv.

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Рецепт палюшек

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 900 граммов отварного картофеля;
– 200 граммов муки;
– 1 яйцо;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель можно отварить свежий или использовать уже готовую, которую хранили в холодильнике. Если готовите вчерашний картофель, его следует пропустить через мясорубку.
  2. Если же будете готовить из новоприготовленного картофеля, его надо хорошо размять толкушкой до консистенции пюре. Блендер здесь точно не подходит – он испортит текстуру. После этого дайте картофелю остыть до комнатной температуры.
  3. Далее добавляем муку и яйцо, тщательно замешиваем тесто. Оно получится очень приятным для работы. При необходимости можно немного добавить муки, или подсыпать ее при формировании палюшек.
  4. Формируем палюшки любым удобным способом: то ли просто катаем пальчиками, или скатываем колбаски и разрезаем на части.
  5. Теперь их нужно отварить. Кипятим воду, а затем опускаем в нее палюшки. Во время варки осторожно перемешивайте их силиконовой или деревянной лопаткой, чтобы не повредить, ведь они очень нежные.
  6. Накрываем кастрюлю крышкой и ждем, пока они всплывут на поверхность.
  7. Как только палюшки всплыли, внимательно следите за водой. Когда она закипит, сразу вынимаем их, чтобы не разварились.
  8. Подавайте со сливочным маслом и сметаной. Также вкусно добавить поджаренный лук или шкварки для более насыщенного вкуса.

Приятного аппетита!

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