Паста с креветками за 15 минут: простая и вкусная идея для ужина

Это итальянское блюдо привлекает внимание своей элегантностью и простотой в приготовлении. Благодаря тому, что основным ингредиентом этого блюда являются морепродукты, оно не только сытное, но и низкокалорийное и богатое необходимыми белками и минералами.

Чтобы приготовить пасту с креветками в сливочном соусе надо немного времени и минимум ингредиентов. Рецептом вкусного ужина делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Паста с креветками

Время: 15 минут

15 минут Порции: 3 – 4

Ингредиенты:

– 0,5 килограмма креветок очищенных;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 лук репчатый;

– 0,5 килограмма томатов черри;

– 100 граммов пасты орзо;

– 400 миллилитров бульона овощного 400 миллилитров бульона;

– 50 миллилитров сливок 15%;

– 3 столовые ложки пармезана.

Приготовление:

Разогрейте сковороду и смажьте ее сливочным маслом. Очищенные креветки отправьте обжариваться на несколько минут, а затем выложите их на отдельную тарелку. На ту же сковороду выложите мелко порубленный лук и пропущенный через пресс чеснок.

Добавьте к ним разрезанные на четвертинки томаты, пасту и залейте овощным бульоном. Тушите на среднем огне примерно 5 минут, после чего положите к ним креветки.

Влейте сливки и притрусите двумя столовыми ложками пармезана. Размешайте и доведите до полного приготовления пасты – примерно 5 минут.

Приятного аппетита!

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