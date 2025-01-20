Паста с креветками за 15 минут: простая и вкусная идея для ужина
Это итальянское блюдо привлекает внимание своей элегантностью и простотой в приготовлении. Благодаря тому, что основным ингредиентом этого блюда являются морепродукты, оно не только сытное, но и низкокалорийное и богатое необходимыми белками и минералами.
Чтобы приготовить пасту с креветками в сливочном соусе надо немного времени и минимум ингредиентов. Рецептом вкусного ужина делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.
Читайте также Такого омлета вы еще не готовили: рецепт оригинального и питательного завтрака
Паста с креветками
- Время: 15 минут
- Порции: 3 – 4
Ингредиенты:
– 0,5 килограмма креветок очищенных;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 лук репчатый;
– 0,5 килограмма томатов черри;
– 100 граммов пасты орзо;
– 400 миллилитров бульона овощного 400 миллилитров бульона;
– 50 миллилитров сливок 15%;
– 3 столовые ложки пармезана.
Приготовление:
Разогрейте сковороду и смажьте ее сливочным маслом. Очищенные креветки отправьте обжариваться на несколько минут, а затем выложите их на отдельную тарелку.
- На ту же сковороду выложите мелко порубленный лук и пропущенный через пресс чеснок.
- Добавьте к ним разрезанные на четвертинки томаты, пасту и залейте овощным бульоном. Тушите на среднем огне примерно 5 минут, после чего положите к ним креветки.
- Влейте сливки и притрусите двумя столовыми ложками пармезана. Размешайте и доведите до полного приготовления пасты – примерно 5 минут.
Приятного аппетита!
Тоже интересно: картофельное пюре с чесноком от Эктора.