Вымачивают хлебом даже последние капли соуса: как приготовить вкуснейшую сельдь по-фински

Сельдь – это тот продукт, который всегда рады видеть на столе. А если приготовить ее особым способом, то родные будут требовать повторять рецепт чуть ли не каждый день.

Сельдь в горчице – это порция пикантного удовольствия, от которого просто невозможно отказаться. А маринад получается таким вкусным, что его всегда вымачивают хлебом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media. Интересно Три картофелины и фарш: вкусный ужин на всю семью за настоящие копейки Рецепт селедки по-фински Время : 40 минут + маринование

: 40 минут + маринование Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов сельди;

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 5 столовых ложек растительного масла;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 столовая ложка горчицы + чайная ложка горчицы в зернах;

– немного кипятка. Приготовление: Очистите сельдь от кожуры и аккуратно удалите все косточки. Нарежьте филе небольшими кусочками. Переложите рыбу в глубокую миску, полейте растительным маслом и тщательно перемешайте. Оставьте настаиваться на 30 минут, чтобы филе хорошо впитало аромат масла. Пока сельдь маринуется, приготовьте соус. В небольшую посудину вбейте яйцо, добавьте немного сахара, обычную и дижонскую (французскую) горчицу, выжатый лимонный сок и измельченный укроп. Взбейте все до однородной консистенции. После этого добавьте к соусу ароматизированное масло, оставшееся после селедки. Еще раз тщательно перемешайте. В стерилизованную банку выложите рыбные кусочки, залейте приготовленным соусом-маринадом. Плотно закройте банку крышкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа, а еще лучше – на всю ночь. За это время сельдь хорошо промаринуется и приобретет насыщенный вкус. Приятного аппетита! Черные пятна на пекинской капусте: можно ли есть такой овощ.