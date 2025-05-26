Вымачивают хлебом даже последние капли соуса: как приготовить вкуснейшую сельдь по-фински
- Сельдь является популярным продуктом, который можно приготовить особым способом.
- Сельдь по-фински может стать любимым рецептом семьи.
Сельдь – это тот продукт, который всегда рады видеть на столе. А если приготовить ее особым способом, то родные будут требовать повторять рецепт чуть ли не каждый день.
Сельдь в горчице – это порция пикантного удовольствия, от которого просто невозможно отказаться. А маринад получается таким вкусным, что его всегда вымачивают хлебом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.
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Рецепт селедки по-фински
- Время: 40 минут + маринование
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов сельди;
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 5 столовых ложек растительного масла;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка горчицы + чайная ложка горчицы в зернах;
– немного кипятка.
Приготовление:
Очистите сельдь от кожуры и аккуратно удалите все косточки. Нарежьте филе небольшими кусочками.
Переложите рыбу в глубокую миску, полейте растительным маслом и тщательно перемешайте. Оставьте настаиваться на 30 минут, чтобы филе хорошо впитало аромат масла.
Пока сельдь маринуется, приготовьте соус. В небольшую посудину вбейте яйцо, добавьте немного сахара, обычную и дижонскую (французскую) горчицу, выжатый лимонный сок и измельченный укроп. Взбейте все до однородной консистенции.
После этого добавьте к соусу ароматизированное масло, оставшееся после селедки. Еще раз тщательно перемешайте.
В стерилизованную банку выложите рыбные кусочки, залейте приготовленным соусом-маринадом.
Плотно закройте банку крышкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа, а еще лучше – на всю ночь. За это время сельдь хорошо промаринуется и приобретет насыщенный вкус.
Приятного аппетита!
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