Шоколадный манник "Один стакан": большая порция наслаждения без лишних затрат

Манник – это возможность подать к столу что-то вкусненькое, не тратя много времени и усилий. Это тот случай, когда пирог можно выпекать хоть через день.

Когда идей уже нет, а сладенького к чаю хочется, на помощь всегда придет шоколадный манник. Это легкий и нежный пирог, с которым ваши перерывы наполнятся уютом и спокойствием, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.

Как приготовить шоколадный манник

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 600 миллилитров кефира;

– 400 граммов манки;

– 6 яиц;

– 150 граммов сливочного масла;

– 300 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 2 пакетика ванильного сахара;

– 2 чайные ложки соды;

– 2 столовые ложки лимонного сока или уксуса;

– 80 граммов какао;

– 200 граммов муки;

– 1 плитка шоколада;

– 3 вафли с карамелью;

– 30 граммов орехов.

Вкусный пирог на каждый день / Фото Cookpad

Приготовление:

Смешайте кефир с манкой и оставьте набухать примерно на 1 час. Мягкое или растопленное масло соедините с щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром, перемешайте. Добавьте яйца, взбейте венчиком, всыпьте соду, погашенную лимонным соком. Вмешайте какао, затем муку. Добавьте манку с кефиром и еще раз хорошо перемешайте до однородности. Шоколад, орехи и вафли мелко нарежьте. Форму застелите пергаментом, выложите половину теста, распределите начинку и накройте остальным тестом. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте 40 – 45 минут до сухой шпажки.

Как выбрать натуральный шоколад?

Какао – основа натурального шоколада. Убедитесь, чтобы его содержание в продукте было не менее 80%, советует Kuchnia.

Избегайте продуктов, на этикетках которых указаны консерванты или растительные жиры. Эти компоненты точно не станут подарком для вашего десерта и организма.

Что вкусненького приготовить?