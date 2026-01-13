Торт "Сметанник" родом из детства: будет еще вкуснее с Oreo

"Сметанник" – торт, который у многих ассоциируется с детством и домашними праздниками. Знакомый вкус стоит подчеркнуть любимым печеньем.

Печенье Oreo дает контраст текстур, более глубокий шоколадный акцент и делает десерт более современным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток Yummy.lera. Торт получит особый акцент, хотя прилагать усилия для этого не придется.

Интересно Он намного вкуснее винегрета: салат из двух ингредиентов, от которого все сходят с ума

Как приготовить особенный сметанник?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 450 граммов печенья Oreo;

– 130 граммов сливочного масла;

– 2 яйца;

– 75 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 50 граммов муки;

– 500 граммов сметаны жирностью от 20 процентов;

– 100 граммов сливочного масла.

Готовим любимый торт из детства: видео

Приготовление:

Отделите кремовую начинку от печенья, а само печенье измельчите в блендере до мелкой крошки. Добавьте растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте до однородности. Две трети крошки выложите в разъемную форму диаметром 18 сантиметров, плотно утрамбуйте, формируя дно и бортики, после чего уберите форму в холодильник. Яйца соедините с сахаром, солью и мукой, хорошо перемешайте, добавьте сметану и кремовую начинку из печенья, оставшуюся, и, постоянно помешивая, варите массу на среднем огне до загустения. Дайте крему остыть до комнатной температуры. Мягкое сливочное масло взбейте миксером несколько минут до пышности, постепенно введите охлажденную сметанную массу и взбейте до гладкой однородной консистенции. Выложите начинку на подготовленную основу, сверху равномерно посыпьте крошкой, оставшейся, и поставьте десерт в холодильник минимум на ночь для стабилизации и пропитки.

Как долго можно держать сметану открытой?

Лучше всего использовать открытую сметану в течение 7 – 10 дней. Конечно, ее следует держать в холодильнике, пишет ПИК. Молоко или йогурт после открытия обычно остаются пригодными 5 – 7 дней, но только при условии, что упаковка плотно закрыта или продукт перелит в герметичный контейнер.

Сметану можно оставлять в оригинальной таре, если она хорошо закрывается, или переложить в чистый контейнер с крышкой. Важно всегда набирать ее чистой ложкой – посторонние бактерии сокращают срок хранения.

Что вкусненького приготовить?