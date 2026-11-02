Тыквенный крем-суп на любой вкус: 3 рецепта для холодного вечера

Все три рецепта отличаются по характеру, но хорошо подходят для холодного сезона, когда хочется горячего блюда с густой кремовой текстурой. 24 Канал собрал варианты на любой случай – от простого овощного супа до более сытного блюда с мясом или морепродуктами.

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Как приготовить тыквенный крем-суп из запеченных овощей?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4 – 6

Ингредиенты:

– 700 – 750 граммов очищенной тыквы;

– 2 помидора;

– 1 луковица;

– 200 граммов моркови;

– 3 сладких перца;

– 2 головки чеснока;

– 10 граммов растительного масла;

– 250 граммов сливок 30%;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– мускатный орех по вкусу.

Для сырного хлеба:

– 2 ломтика хлеба;

– 30 граммов твердого сыра;

– 10 граммов сливочного масла.

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Как правильно готовить суп: смотрите видео

Приготовление:

Тыкву очистите и нарежьте небольшими кубиками. Помидоры разрежьте на 4 части. Лук, морковь и сладкий перец нарежьте большими кусочками. Головки чеснока разрежьте пополам. Выложите все овощи на противень, застеленный пергаментом. Посолите, поперчите, добавьте немного мускатного ореха и сбрызните маслом. Запекайте овощи в разогретой до 200 градусов духовке примерно 35 – 40 минут, пока они не станут мягкими. Переложите запеченные овощи в глубокую посуду. Из чеснока выжмите мякоть к остальным овощам. Влейте сливки и взбейте все погружным блендером до гладкой кремообразной консистенции. Добавьте еще соли и перца по вкусу. Для сырного бутерброда положите сыр между двумя ломтиками хлеба. На сковороде растопите сливочное масло, выложите сэндвич и обжаривайте на небольшом огне под крышкой до румяной корочки. Переверните хлеб и подрумяньте с другой стороны, чтобы сыр внутри расплавился. Нарежьте сырный хлеб и подавайте вместе с крем-супом.

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Как приготовить тыквенный крем-суп с бататом и креветками?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 2 – 3

Ингредиенты:

– 750 граммов очищенной тыквы;

– 250 граммов батата или картофеля;

– 1 небольшая луковица;

– 6 креветок;

– 30 – 50 граммов сливок 20 – 30%;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– мускатный орех по вкусу;

– масло для жарки;

– тыквенные семечки для подачи – по желанию.

Для овощного бульона:

– 700 миллилитров воды;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– средний пучок укропа и петрушки;

– 1 – 2 лавровых листа;

– 2 – 3 горошины черного перца.

Что добавить в суп с креветками: смотрите видео

Приготовление:

Морковь и лук для бульона разрежьте пополам и, по желанию, слегка подрумяньте на сухой сковороде или гриле. В кастрюлю налейте воду, добавьте морковь, лук, зелень, лавровый лист и перец горошком. Варите овощной бульон на слабом огне примерно 20 минут. Тыкву и батат очистите и нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко нарежьте. В другой кастрюле разогрейте немного масла и обжарьте лук до мягкости. Добавьте тыкву и батат. Через сито влейте готовый овощной бульон. Посолите, доведите до кипения и варите примерно 20 минут, пока овощи не станут полностью мягкими. Часть бульона перелейте в отдельную емкость. Тыкву и батат вместе с оставшимся бульоном измельчите блендером до однородной консистенции. Добавьте сливки, черный молотый перец и, по желанию, мускатный орех. Еще раз взбейте блендером. Если суп получился слишком густым, постепенно долейте немного отложенного бульона. Креветки очистите и удалите кишечную вену. Хорошо разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте креветки примерно по 2 – 3 минуты с каждой стороны. Разлейте крем-суп по тарелкам, сверху выложите креветки и по желанию посыпьте тыквенными семечками.

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Как приготовить тыквенный крем-суп с курицей?

Время: 50 минут

50 минут Порций: 4 – 6

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– 700 граммов тыквы;

– 200 граммов брокколи;

– 200 граммов цветной капусты;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 200 миллилитров сливок 20 – 30%;

– 1,2 литра воды;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– мускатный орех по вкусу – по желанию;

– цельнозерновой хлеб или сухарики для подачи.

Как приготовить суп с курицей и тыквой: смотрите видео

Приготовление: