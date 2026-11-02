Тыквенный крем-суп на любой вкус: 3 рецепта для холодного вечера

Как приготовить крем-суп из тыквы / Unsplash
Тыквенный крем-суп легко разнообразить даже без сложных ингредиентов. Один вариант можно приготовить на основе запеченных овощей, другой – дополнить бататом и креветками, а для более сытной версии – добавить курицу или индейку.
Все три рецепта отличаются по характеру, но хорошо подходят для холодного сезона, когда хочется горячего блюда с густой кремовой текстурой. 24 Канал собрал варианты на любой случай – от простого овощного супа до более сытного блюда с мясом или морепродуктами.
Как приготовить тыквенный крем-суп из запеченных овощей?
- Время: 50 минут
- Порций: 4 – 6
Ингредиенты:
– 700 – 750 граммов очищенной тыквы;
– 2 помидора;
– 1 луковица;
– 200 граммов моркови;
– 3 сладких перца;
– 2 головки чеснока;
– 10 граммов растительного масла;
– 250 граммов сливок 30%;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– мускатный орех по вкусу.
Для сырного хлеба:
– 2 ломтика хлеба;
– 30 граммов твердого сыра;
– 10 граммов сливочного масла.
Как правильно готовить суп: смотрите видео
Приготовление:
- Тыкву очистите и нарежьте небольшими кубиками.
- Помидоры разрежьте на 4 части. Лук, морковь и сладкий перец нарежьте большими кусочками.
- Головки чеснока разрежьте пополам.
- Выложите все овощи на противень, застеленный пергаментом. Посолите, поперчите, добавьте немного мускатного ореха и сбрызните маслом.
- Запекайте овощи в разогретой до 200 градусов духовке примерно 35 – 40 минут, пока они не станут мягкими.
- Переложите запеченные овощи в глубокую посуду. Из чеснока выжмите мякоть к остальным овощам.
- Влейте сливки и взбейте все погружным блендером до гладкой кремообразной консистенции.
- Добавьте еще соли и перца по вкусу.
- Для сырного бутерброда положите сыр между двумя ломтиками хлеба.
- На сковороде растопите сливочное масло, выложите сэндвич и обжаривайте на небольшом огне под крышкой до румяной корочки.
- Переверните хлеб и подрумяньте с другой стороны, чтобы сыр внутри расплавился.
- Нарежьте сырный хлеб и подавайте вместе с крем-супом.
Как приготовить тыквенный крем-суп с бататом и креветками?
- Время: 50 минут
- Порций: 2 – 3
Ингредиенты:
– 750 граммов очищенной тыквы;
– 250 граммов батата или картофеля;
– 1 небольшая луковица;
– 6 креветок;
– 30 – 50 граммов сливок 20 – 30%;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– мускатный орех по вкусу;
– масло для жарки;
– тыквенные семечки для подачи – по желанию.
Для овощного бульона:
– 700 миллилитров воды;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– средний пучок укропа и петрушки;
– 1 – 2 лавровых листа;
– 2 – 3 горошины черного перца.
Что добавить в суп с креветками: смотрите видео
Приготовление:
- Морковь и лук для бульона разрежьте пополам и, по желанию, слегка подрумяньте на сухой сковороде или гриле.
- В кастрюлю налейте воду, добавьте морковь, лук, зелень, лавровый лист и перец горошком.
- Варите овощной бульон на слабом огне примерно 20 минут.
- Тыкву и батат очистите и нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко нарежьте.
- В другой кастрюле разогрейте немного масла и обжарьте лук до мягкости.
- Добавьте тыкву и батат. Через сито влейте готовый овощной бульон.
- Посолите, доведите до кипения и варите примерно 20 минут, пока овощи не станут полностью мягкими.
- Часть бульона перелейте в отдельную емкость.
- Тыкву и батат вместе с оставшимся бульоном измельчите блендером до однородной консистенции.
- Добавьте сливки, черный молотый перец и, по желанию, мускатный орех. Еще раз взбейте блендером.
- Если суп получился слишком густым, постепенно долейте немного отложенного бульона.
- Креветки очистите и удалите кишечную вену.
- Хорошо разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте креветки примерно по 2 – 3 минуты с каждой стороны.
- Разлейте крем-суп по тарелкам, сверху выложите креветки и по желанию посыпьте тыквенными семечками.
Как приготовить тыквенный крем-суп с курицей?
- Время: 50 минут
- Порций: 4 – 6
Ингредиенты:
– 500 граммов куриного филе;
– 700 граммов тыквы;
– 200 граммов брокколи;
– 200 граммов цветной капусты;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 200 миллилитров сливок 20 – 30%;
– 1,2 литра воды;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– мускатный орех по вкусу – по желанию;
– цельнозерновой хлеб или сухарики для подачи.
Как приготовить суп с курицей и тыквой: смотрите видео
Приготовление:
- Куриное филе положите в кастрюлю, залейте 1,2 литра воды и отварите до готовности.
- Готовое мясо выньте из бульона, немного остудите и разберите на волокна или нарежьте небольшими кусочками.
- Тыкву очистите и нарежьте кубиками. Морковь и лук также очистите и нарежьте небольшими кусочками.
- Брокколи и цветную капусту разделите на небольшие соцветия.
- Добавьте в куриный бульон тыкву, морковь, лук, брокколи и цветную капусту.
- Варите овощи примерно 20 – 25 минут, пока они не станут полностью мягкими.
- Часть бульона перелейте в отдельную посуду.
- Овощи вместе с оставшимся бульоном измельчите погружным блендером до гладкой кремообразной консистенции.
- Влейте сливки, добавьте соль, черный молотый перец и, по желанию, немного мускатного ореха.
- Если суп получился слишком густым, постепенно долейте немного отложенного бульона.
- Верните в суп куриное мясо и прогрейте все вместе еще 2–3 минуты.
- Подавайте горячим с цельнозерновым хлебом или сухариками.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии