Гарбузовий крем-суп на будь-який смак: 3 рецепти для холодного вечора

Як приготувати крем0суп з гарбуза / Unsplash
Гарбузовий крем-суп легко змінити навіть без складних продуктів. Один варіант можна зробити на запечених овочах, інший – доповнити бататом і креветками, а для більш ситної версії додати курку або індичку.
Усі три рецепти мають різний характер, але добре підходять для холодного сезону, коли хочеться гарячої страви з густою кремовою текстурою. 24 Канал зібрав варіанти на будь-який випадок – від простого овочевого супу до більш насиченої подачі з м’ясом чи морепродуктами.
Як приготувати гарбузовий крем-суп із запечених овочів?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4 – 6
Інгредієнти:
– 700 – 750 грамів очищеного гарбуза;
– 2 помідори;
– 1 цибулина;
– 200 грамів моркви;
– 3 солодкі перці;
– 2 головки часнику;
– 10 грамів олії;
– 250 грамів вершків 30%;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– мускатний горіх до смаку.
Для сирного хліба:
– 2 шматочки хліба;
– 30 грамів твердого сиру;
– 10 грамів вершкового масла.
Як правильно готувати суп: дивіться відео
Приготування:
- Гарбуз очистьте та наріжте невеликими кубиками.
- Помідори розріжте на 4 частини. Цибулю, моркву та солодкий перець наріжте великими шматочками.
- Головки часнику розріжте навпіл.
- Викладіть усі овочі на деко, застелене пергаментом. Посоліть, поперчіть, додайте трохи мускатного горіха та скропіть олією.
- Запікайте овочі у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 35 – 40 хвилин, доки вони стануть м’якими.
- Перекладіть запечені овочі у глибоку ємність. Із часнику видавіть м’якоть до решти овочів.
- Влийте вершки та перебийте все занурювальним блендером до гладкої кремової консистенції.
- Додайте ще солі та перцю до смаку.
- Для сирного хліба покладіть сир між двома шматочками хліба.
- На сковороді розтопіть вершкове масло, викладіть сендвіч і обсмажуйте на невеликому вогні під кришкою до рум’яної скоринки.
- Переверніть хліб і підрум’яньте з другого боку, щоб сир усередині розплавився.
- Наріжте сирний хліб і подавайте разом із крем-супом.
Як приготувати гарбузовий крем-суп із бататом і креветками?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2 – 3
Інгредієнти:
– 750 грамів очищеного гарбуза;
– 250 грамів батату або картоплі;
– 1 невелика цибулина;
– 6 креветок;
– 30 – 50 грамів вершків 20 – 30%;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– мускатний горіх до смаку;
– олія для смаження;
– гарбузове насіння для подавання – за бажанням.
Для овочевого бульйону:
– 700 мілілітрів води;
– 1 морквина;
– 1 цибулина;
– середній пучок кропу та петрушки;
– 1 – 2 лаврові листки;
– 2 – 3 горошини чорного перцю.
Що додати у суп з креветками: дивіться відео
Приготування:
- Моркву та цибулю для бульйону розріжте навпіл і за бажанням трохи підрум’яньте на сухій сковороді або грилі.
- У каструлю влийте воду, додайте моркву, цибулю, зелень, лавровий лист і перець горошком.
- Варіть овочевий бульйон на слабкому вогні приблизно 20 хвилин.
- Гарбуз і батат очистьте та наріжте невеликими кубиками. Цибулю дрібно наріжте.
- В іншій каструлі розігрійте трохи олії та обсмажте цибулю до м’якості.
- Додайте гарбуз і батат. Через сито влийте готовий овочевий бульйон.
- Посоліть, доведіть до кипіння та варіть приблизно 20 хвилин, доки овочі стануть повністю м’якими.
- Частину бульйону перелийте в окрему ємність.
- Гарбуз і батат разом із рештою бульйону перебийте блендером до однорідної консистенції.
- Додайте вершки, чорний мелений перець і за бажанням мускатний горіх. Ще раз перебийте блендером.
- Якщо суп вийшов надто густим, поступово долийте трохи відкладеного бульйону.
- Креветки очистьте та видаліть кишкову вену.
- Добре розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажуйте креветки приблизно по 2 – 3 хвилини з кожного боку.
- Розлийте крем-суп у тарілки, зверху викладіть креветки та за бажанням посипте гарбузовим насінням.
Як приготувати гарбузовий крем-суп із куркою?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4 – 6
Інгредієнти:
– 500 грамів курячого філе;
– 700 грамів гарбуза;
– 200 грамів броколі;
– 200 грамів цвітної капусти;
– 1 морквина;
– 1 цибулина;
– 200 мілілітрів вершків 20 – 30%;
– 1,2 літра води;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– мускатний горіх до смаку – за бажанням;
– цільнозерновий хліб або сухарики для подавання.
Як зварити суп з куркою та гарбузом: дивіться відео
Приготування:
- Куряче філе покладіть у каструлю, залийте 1,2 літра води та відваріть до готовності.
- Готове м’ясо дістаньте з бульйону, трохи охолодіть і розберіть на волокна або наріжте невеликими шматочками.
- Гарбуз очистьте та наріжте кубиками. Моркву й цибулю також очистьте та наріжте невеликими шматочками.
- Броколі та цвітну капусту розберіть на невеликі суцвіття.
- Додайте в курячий бульйон гарбуз, моркву, цибулю, броколі та цвітну капусту.
- Варіть овочі приблизно 20 – 25 хвилин, доки вони стануть повністю м’якими.
- Частину бульйону перелийте в окрему посудину.
- Овочі разом із рештою бульйону перебийте занурювальним блендером до гладкої кремової консистенції.
- Влийте вершки, додайте сіль, чорний мелений перець і за бажанням трохи мускатного горіха.
- Якщо суп вийшов надто густим, поступово долийте трохи відкладеного бульйону.
- Поверніть у суп куряче м’ясо та прогрійте все разом ще 2 – 3 хвилини.
- Подавайте гарячим із цільнозерновим хлібом або сухариками.
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