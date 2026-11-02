Гарбузовий крем-суп на будь-який смак: 3 рецепти для холодного вечора

Усі три рецепти мають різний характер, але добре підходять для холодного сезону, коли хочеться гарячої страви з густою кремовою текстурою. 24 Канал зібрав варіанти на будь-який випадок – від простого овочевого супу до більш насиченої подачі з м’ясом чи морепродуктами.

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Як приготувати гарбузовий крем-суп із запечених овочів?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4 – 6

Інгредієнти:

– 700 – 750 грамів очищеного гарбуза;

– 2 помідори;

– 1 цибулина;

– 200 грамів моркви;

– 3 солодкі перці;

– 2 головки часнику;

– 10 грамів олії;

– 250 грамів вершків 30%;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– мускатний горіх до смаку.

Для сирного хліба:

– 2 шматочки хліба;

– 30 грамів твердого сиру;

– 10 грамів вершкового масла.

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Як правильно готувати суп: дивіться відео

Приготування:

Гарбуз очистьте та наріжте невеликими кубиками. Помідори розріжте на 4 частини. Цибулю, моркву та солодкий перець наріжте великими шматочками. Головки часнику розріжте навпіл. Викладіть усі овочі на деко, застелене пергаментом. Посоліть, поперчіть, додайте трохи мускатного горіха та скропіть олією. Запікайте овочі у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 35 – 40 хвилин, доки вони стануть м’якими. Перекладіть запечені овочі у глибоку ємність. Із часнику видавіть м’якоть до решти овочів. Влийте вершки та перебийте все занурювальним блендером до гладкої кремової консистенції. Додайте ще солі та перцю до смаку. Для сирного хліба покладіть сир між двома шматочками хліба. На сковороді розтопіть вершкове масло, викладіть сендвіч і обсмажуйте на невеликому вогні під кришкою до рум’яної скоринки. Переверніть хліб і підрум’яньте з другого боку, щоб сир усередині розплавився. Наріжте сирний хліб і подавайте разом із крем-супом.

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Як приготувати гарбузовий крем-суп із бататом і креветками?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2 – 3

Інгредієнти:

– 750 грамів очищеного гарбуза;

– 250 грамів батату або картоплі;

– 1 невелика цибулина;

– 6 креветок;

– 30 – 50 грамів вершків 20 – 30%;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– мускатний горіх до смаку;

– олія для смаження;

– гарбузове насіння для подавання – за бажанням.

Для овочевого бульйону:

– 700 мілілітрів води;

– 1 морквина;

– 1 цибулина;

– середній пучок кропу та петрушки;

– 1 – 2 лаврові листки;

– 2 – 3 горошини чорного перцю.

Що додати у суп з креветками: дивіться відео

Приготування:

Моркву та цибулю для бульйону розріжте навпіл і за бажанням трохи підрум’яньте на сухій сковороді або грилі. У каструлю влийте воду, додайте моркву, цибулю, зелень, лавровий лист і перець горошком. Варіть овочевий бульйон на слабкому вогні приблизно 20 хвилин. Гарбуз і батат очистьте та наріжте невеликими кубиками. Цибулю дрібно наріжте. В іншій каструлі розігрійте трохи олії та обсмажте цибулю до м’якості. Додайте гарбуз і батат. Через сито влийте готовий овочевий бульйон. Посоліть, доведіть до кипіння та варіть приблизно 20 хвилин, доки овочі стануть повністю м’якими. Частину бульйону перелийте в окрему ємність. Гарбуз і батат разом із рештою бульйону перебийте блендером до однорідної консистенції. Додайте вершки, чорний мелений перець і за бажанням мускатний горіх. Ще раз перебийте блендером. Якщо суп вийшов надто густим, поступово долийте трохи відкладеного бульйону. Креветки очистьте та видаліть кишкову вену. Добре розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажуйте креветки приблизно по 2 – 3 хвилини з кожного боку. Розлийте крем-суп у тарілки, зверху викладіть креветки та за бажанням посипте гарбузовим насінням.

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Як приготувати гарбузовий крем-суп із куркою?

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порцій: 4 – 6

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе;

– 700 грамів гарбуза;

– 200 грамів броколі;

– 200 грамів цвітної капусти;

– 1 морквина;

– 1 цибулина;

– 200 мілілітрів вершків 20 – 30%;

– 1,2 літра води;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– мускатний горіх до смаку – за бажанням;

– цільнозерновий хліб або сухарики для подавання.

Як зварити суп з куркою та гарбузом: дивіться відео

Приготування: