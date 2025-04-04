4 апреля, 23:55
Сок из нее так и будет капать: рецепт пасхальной ветчины, который вы сохраните и на следующий год
Скоро Пасха, а значит, на столе будет настоящий хит-парад разнообразных и непревзойденных блюд. Одна из главных звезд праздника - ароматная и сочная ветчина.
Самое большое требование к ветчине на Пасху – она должна быть очень сочная, чтобы ярко дополнять вкусный кулич. 24 Канал предлагает получить именно такой результат по рецепту портала "Шуба".
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Рецепт сочной ветчины на Пасху
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм ветчины;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 моркови;
– 2 лавровых листа;
– соль, перец и специи по вкусу.
Приготовление:
- Промойте мясо и обсушите бумажными полотенцами. Натрите его солью, перцем и любимыми специями.
- Очищенную морковь нарежьте брусочками, а чеснок крупными кусочками.
- В мясе сделайте глубокие надрезы острым ножом и нашпигуйте его морковью и чесноком.
- Подготовленную свинину вместе с лавровым листом плотно заверните в несколько слоев фольги и выложите на противень.
- Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут, затем уменьшите температуру до 160 градусов и продолжайте готовить еще 40 минут.
- Дайте мясу полностью остыть, снимите фольгу и нарежьте ветчину тонкими ломтиками.
- Выложите на блюдо, украсьте свежей зеленью и подавайте.
Приятного аппетита!
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