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30 июля, 22:10
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Заправка на миллион: как приготовить пряный уксус за копейки – он делает блюда незабываемыми

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Пряный уксус можно приготовить самостоятельно, не тратя много денег.
  • Он является секретным ингредиентом, делающим блюда незабываемыми.

Пряный уксус –это секретный ингредиент опытных хозяек. И не надо тратить на него кучу денег, ведь вы вполне можете сделать его сами.

Добавьте пряный уксус в заправку или маринад – и вы уже никогда не захотите готовить что-то без него. Он придает блюдам пикантной элегантности, которую просто невозможно забыть. 24 Канал предлагает приготовить его по простому рецепту с TikTok tanyashlikhtenko.

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Как сделать пряный уксус?

  • Время: 10 минут + настаивание
  • Порций: в зависимости от размера бутылочки

Ингредиенты
– острый перец;
– орегано;
– тимьян;
– чеснок;
– цедра лимона;
– лавровый лист;
– укроп;
– петрушка;
– уксус.

Приготовление:

  1. Берем красивую и удобную бутылочку.
  2. Все ингредиенты и зелень хорошо моем.
  3. Выкладываем ингредиенты в бутылочку. Чеснок надо почистить, но зубчики должны быть целыми.
  4. Заливаем в бутылочку уксус, лучше всего брать яблочный.
  5. Ставим в холодильник. Через неделю пряный уксус можно использовать в блюдах.

Приятного аппетита!

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