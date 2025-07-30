Пряный уксус –это секретный ингредиент опытных хозяек. И не надо тратить на него кучу денег, ведь вы вполне можете сделать его сами.

Добавьте пряный уксус в заправку или маринад – и вы уже никогда не захотите готовить что-то без него. Он придает блюдам пикантной элегантности, которую просто невозможно забыть. 24 Канал предлагает приготовить его по простому рецепту с TikTok tanyashlikhtenko.

Будет интересно Достаточно одного секрета: как выбрать качественную соль

Как сделать пряный уксус?

Время : 10 минут + настаивание

: 10 минут + настаивание Порций: в зависимости от размера бутылочки

Ингредиенты:

– острый перец;

– орегано;

– тимьян;

– чеснок;

– цедра лимона;

– лавровый лист;

– укроп;

– петрушка;

– уксус.

Приготовление:

Берем красивую и удобную бутылочку. Все ингредиенты и зелень хорошо моем. Выкладываем ингредиенты в бутылочку. Чеснок надо почистить, но зубчики должны быть целыми. Заливаем в бутылочку уксус, лучше всего брать яблочный. Ставим в холодильник. Через неделю пряный уксус можно использовать в блюдах.

Приятного аппетита!

Она покорила интернет: быстрая и простая закуска из редиса.