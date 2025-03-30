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Новости Вкусно Выпечка и десерты Смешать все, в духовку и готово: рецепт невероятно простого и вкусного кекса к чаю
30 марта, 16:40
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Смешать все, в духовку и готово: рецепт невероятно простого и вкусного кекса к чаю

Марта Касиянчук

Кексы – отличная идея к чаю. Этот быстрый и простой десерт требует только одной миски для смешивания всех ингредиентов.

Будет очень сладко и вкусно к чаю. Рецептом простого кекса делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.

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Простой кекс к чаю

  • Время: 50 минут
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 200 граммов сахара;
– 300 граммов творога;
– 110 граммов сливочного масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 150 граммов муки.

Приготовление:

  1. Яйца взбейте с сахаром и ванилином. Добавьте перетертый творог.
     
  2. Масло, которое уже имеет мягкую консистенцию, медленно введите в массу.
     
  3. Муку просейте вместе с разрыхлителем. Добавьте в творожную массу и переложите в форму для выпекания.
     
  4. Отправляйте в духовку на 180 градусов примерно на 40 минут. Готовность проверяйте шпажкой, чтобы она была сухая, а корочка золотистая.
     
  5. В самом конце, когда кекс остынет, посыпьте его сахарной пудрой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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