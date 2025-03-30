Смешать все, в духовку и готово: рецепт невероятно простого и вкусного кекса к чаю

Кексы – отличная идея к чаю. Этот быстрый и простой десерт требует только одной миски для смешивания всех ингредиентов.

Будет очень сладко и вкусно к чаю. Рецептом простого кекса делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman. Читайте также Вроде "Баунти": готовим рассыпчатое кокосовое печенье за 30 минут Простой кекс к чаю Время: 50 минут

50 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 200 граммов сахара;

– 300 граммов творога;

– 110 граммов сливочного масла;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 150 граммов муки. Приготовление: Яйца взбейте с сахаром и ванилином. Добавьте перетертый творог.

Масло, которое уже имеет мягкую консистенцию, медленно введите в массу.

Муку просейте вместе с разрыхлителем. Добавьте в творожную массу и переложите в форму для выпекания.

Отправляйте в духовку на 180 градусов примерно на 40 минут. Готовность проверяйте шпажкой, чтобы она была сухая, а корочка золотистая.

В самом конце, когда кекс остынет, посыпьте его сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: творожная запеканка без манки.