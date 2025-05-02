Вы будете знать точный ответ: как проверить, есть ли в молоке сода

Качество продуктов важно не только для вкуса блюд, а прежде всего для здоровья. Молоко – это то, что мы потребляем каждый день, поэтому стоит убедиться, что в вашем холодильнике продукт хорошего производителя.

Для чего в молоко добавлять соду? Ответ банален – продлить его срок хранения. Однако достаточно знать один секрет, чтобы не оставить недобросовестным производителям никаких шансов, информирует 24 Канал.

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Как проверить, добавляли ли в молоко соду

Если у вас возникли сомнения относительно качества молока, можно провести простой тест. Для этого посетите аптеку и приобретите лакмусовую бумагу – это недорого и доступно.

Дома окуните полоску в стакан молока на несколько секунд. Если лакмус станет синим, это будет свидетельствовать о наличии соды. Если бумага покраснеет, значит, в молоке содержится кислота, которую могли добавить во время производства.

Лишние примеси молоку не нужны / Фото Pixabay

И еще один тест – на мел

Еще один распространенный метод фальсификации – добавление мела для придания белоснежного цвета. Чтобы это проверить, долейте в молоко немного уксуса. Если образуются пузырьки, вероятно, в продукте присутствует мел.

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