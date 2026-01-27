Продавцы молчат, что сало можно проверить прикосновением: секрет, знать который надо всем

Сало – это тот продукт, от которого всегда ожидаешь самых высоких впечатлений. Если знать один секрет, то вы всегда будете получать именно такой результат.

Чтобы выбрать качественный кусок сала, вам не нужно его разрезать – можно обойтись даже без дегустации! О каком способе не спешат рассказывать продавцы – рассказывает портал Pysznosci.

Как проверить сало на ощупь?

Легонько прикоснитесь к салу на несколько секунд. Хорошее сало при этом ощущается как упругое, не холодное, без слизи и влажное.

Прикосновение – отличный способ проверить сало / Фото Freepik

Если качество продукта сомнительное, то он или не продавливается, или наоборот – слишком мягкий и плывет.

Какое сало нельзя покупать?

Один из главных показателей свежести сала – цвет. Он должен быть белым, возможен розовый оттенок, рассказывает Haps.

Если у сала желтоватый или серый цвет – не покупайте его ни в коем случае. Это явный признак того, что оно начало окисляться.

