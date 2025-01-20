Всегда прозрачный как слеза: древний рецепт знаменитого гуцульского холодца
Праздники уже позади, но это вовсе не значит, что стоит откладывать приготовление любимого холодца. Особенно, когда в руках такой уникальный рецепт.
Даже если вы не собираетесь готовить холодец в ближайшее время, обязательно сохраните себе этот рецепт на будущее. Он прошел испытание временем и всегда дает отличный результат. 24 Канал советует попробовать приготовить холодец по рецепту портала "Господинька".
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Рецепт гуцульского холодца
- Время: 3 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 рулька вместе с копытцем;
– кусок головы свиньи;
– кусок курицы;
– несколько шкурок;
– 2 морковки;
– 2 луковицы;
– 4 – 5 зубчиков чеснока;
– вода – для варки;
– 1 столовая ложка соли или по вкусу;
– 1 чайная ложка перца или по вкусу.
Приготовление:
Предварительно замочите свинину (рульку, голову), курицу и шкурки в воде на ночь. Затем слейте воду и тщательно промойте мясо. Залейте его свежей водой и доведите до кипения. Промойте мясо несколько раз, тщательно очищая каждый кусок.
Выложите подготовленное мясо в большую кастрюлю и залейте водой так, чтобы она покрывала его на 10 сантиметров. Доведите до кипения на сильном огне, снимите пену, уменьшите огонь и добавьте соль. Варите около 2 часов, периодически снимая жир с поверхности.
Добавьте в кастрюлю очищенные морковь и лук и продолжайте варить. При необходимости добавьте еще соли или перца после проверки на вкус. Когда бульон сварится, выньте мясо и овощи. Добавьте измельченный чеснок, немного соли и перца в бульон и доведите до кипения.
Измельчите мясо на небольшие кусочки и разложите в глубокие тарелки или формы. Нарежьте морковь кольцами, а зелень мелко нарежьте. Распределите все по тарелкам вместе с мясом.
Процедите бульон через сито или марлю, чтобы убрать мелкие дольки, и залейте им подготовленное мясо. Если бульон кажется жирным, удалите лишнюю жирность бумажными полотенцами.
Оставьте готовый холодец в прохладном месте на сутки, чтобы он хорошо застыл.
Приятного аппетита!
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