УКР РУС
29 января 2025, 14:10
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Получится у каждого: готовим "Птичье молоко" всего за 25 минут

Марта Касиянчук

Десерт "Птичье молоко" популярен из-за своей нежности, легкой текстуры и невероятного вкуса. Классический рецепт обычно требует длительного времени на приготовление, однако существуют и "ускоренные" вариации. Одна из них позволяет приготовить сладости всего за 25 минут.

Как быстро приготовить конфеты "Птичье молоко" рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba. Пока птичье молоко будет застывать – как раз успеете заварить чай!

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Птичье молоко за 25 минут

  • Время: 20 минут
  • Порции: 16

Ингредиенты:
– 100 граммов сгущённого молока; 
– 150 граммов масла сливочного несоленого; 
– 3 яичные белки; 
– 1,5 столовой ложки лаванды; 
– 100 миллилитров воды; 
– 80 граммов сахара; 
– 100 граммов меду;
– 10 граммов агар-агар.

Приготовление:

  1. 1,5 столовой ложки цветов лаванды залейте кипятком (100 миллилитров) и оставьте настояться на 2 часа. Если вы не имеете лаванды, просто пропустите этот шаг и используйте в рецепте обычную воду.
     
  2. К сливочному маслу комнатной температуры добавьте сгущенное молоко и взбивайте миксером 7 минут. Масса должна посветлеть, стать белой и увеличиться в объеме.
     
  3. Лаванду процедите, добавьте к жидкости агар-агар, сахар, мед и перемешайте. Прогрейте на небольшом огне, постоянно помешивая, до нужной консистенции.
     
  4. Белки комнатной температуры от трех яиц (это примерно 100 граммов белков) взбивайте на средних оборотах, а потом переходите на максимальные, до устойчивых пиков.
     
  5. Постепенно вливайте сироп в белки, постоянно перемешивая в течение примерно 1 минуты. Добавьте крем в белковую смесь и перемешайте лопаткой до однородности.
     
  6. Быстро вылейте массу в силиконовую форму размером 20×20 сантиметров. Все разровняйте лопаткой один раз и больше не прикасайтесь.
     
  7. Десерт стабилизируется при комнатной температуре. Уже через 20 минут можно его нарезать и есть, но для полной стабилизации и для хорошей текстуры можно поставить в холодильник на 4 часа.

Готово!

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