Получится у каждого: готовим "Птичье молоко" всего за 25 минут

Десерт "Птичье молоко" популярен из-за своей нежности, легкой текстуры и невероятного вкуса. Классический рецепт обычно требует длительного времени на приготовление, однако существуют и "ускоренные" вариации. Одна из них позволяет приготовить сладости всего за 25 минут.

Как быстро приготовить конфеты "Птичье молоко" рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba. Пока птичье молоко будет застывать – как раз успеете заварить чай!

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Птичье молоко за 25 минут

Время: 20 минут

20 минут Порции: 16

Ингредиенты:

– 100 граммов сгущённого молока;

– 150 граммов масла сливочного несоленого;

– 3 яичные белки;

– 1,5 столовой ложки лаванды;

– 100 миллилитров воды;

– 80 граммов сахара;

– 100 граммов меду;

– 10 граммов агар-агар.

Приготовление:

1,5 столовой ложки цветов лаванды залейте кипятком (100 миллилитров) и оставьте настояться на 2 часа. Если вы не имеете лаванды, просто пропустите этот шаг и используйте в рецепте обычную воду.

К сливочному маслу комнатной температуры добавьте сгущенное молоко и взбивайте миксером 7 минут. Масса должна посветлеть, стать белой и увеличиться в объеме.

Лаванду процедите, добавьте к жидкости агар-агар, сахар, мед и перемешайте. Прогрейте на небольшом огне, постоянно помешивая, до нужной консистенции.

Белки комнатной температуры от трех яиц (это примерно 100 граммов белков) взбивайте на средних оборотах, а потом переходите на максимальные, до устойчивых пиков.

Постепенно вливайте сироп в белки, постоянно перемешивая в течение примерно 1 минуты. Добавьте крем в белковую смесь и перемешайте лопаткой до однородности.

Быстро вылейте массу в силиконовую форму размером 20×20 сантиметров. Все разровняйте лопаткой один раз и больше не прикасайтесь.

Десерт стабилизируется при комнатной температуре. Уже через 20 минут можно его нарезать и есть, но для полной стабилизации и для хорошей текстуры можно поставить в холодильник на 4 часа.

Готово!

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