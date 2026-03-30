Этот кулич удастся всем с первого раза: гениальный рецепт на Пасху-2026
- Пасху важно готовить без спешки и тщательно следуя рецепту.
- Перечень ингредиентов включает молоко, сухие дрожжи, сахар, яйца, ванильный сахар, сливочное масло, водку, муку, изюм, цукаты, лимонную цедру и масло.
Уже скоро Пасха, а значит, пришло время готовиться к приготовлению кулича. У каждого есть свой "фирменный" рецепт, но иногда стоит поэкспериментировать.
Пасха – это особая праздничная выпечка, в которой каждая мелочь должна быть идеальной. Даже если вы имеете семейный рецепт, попробуйте перепись от портала "Господинька", с которым точно не возникнет забот.
Как приготовить воздушный кулич?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 миллилитров теплого молока;
– 15 граммов сухих дрожжей;
– 200 граммов сахара;
– 3 яйца + 2 желтка;
– 2 чайные ложки ванильного сахара;
– 100 граммов топленого сливочного масла;
– 2 столовые ложки водки;
– 900 граммов муки + 100 граммов на замес;
– 150 граммов изюма;
– 50 граммов цукатов;
– цедра 1 лимона;
– 60 миллилитров растительного масла.
Этот кулич всегда удается / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Молоко немного подогреваем, добавляем немного сахара, муки и дрожжи. Должно получиться тесто как на оладьи. Накрываем пленкой и оставляем на 5 минут, чтобы дрожжи активизировались.
- Добавляем остальные ингредиенты, замешиваем тесто и оставляем на 1 – 1,5 часа.
- Изюм предварительно отпариваем, чтобы был мягким.
- Добавляем все добавки в тесто, еще раз замешиваем и оставляем, пока оно не увеличится вдвое.
- Выкладываем тесто в формы, накрываем полотенцем и оставляем на час.
- Выпекаем 25 – 30 минут при 180 градусах.
Какая главная ошибка в приготовлении кулича?
Главной ошибкой, которая может испортить даже самый дорогой рецепт, является использование слишком горячих ингредиентов, особенно молока и сливочного масла. Если температура жидкости превышает 40 – 45 градусов, дрожжи просто погибают, и тесто не поднимется, превращаясь в плотную и глевкую массу, рассказывает "РБК-Украина".
Многие спешат и вливают растопленное горячее масло прямо с плиты, что является фатальным для "живой" структуры праздничной выпечки. Спешить не стоит и потому, что тесто для пасхи очень богатое на жиры и сахар (сдобное), поэтому оно тяжелое и требует гораздо больше времени для подъема, чем обычный хлеб.
