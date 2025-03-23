Специи будут в разы ароматнее: кулинарный трюк из индийской кухни

Аромат – одна из главных характеристик специй. И есть очень простой прием, который позволит усилить его в несколько раз.

Каждый кулинар прилагает немало усилий, чтобы подобрать идеальную смесь специй для своих блюд. Однако этого мало: нужно знать, как заставить их максимально раскрыть свой аромат, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как раскрыть аромат специй на полную

Спойлер: не нужно никаких хитрых девайсов или сложных манипуляций. Все, что вам нужно, это элементарная сковорода и несколько минут свободного времени.

Вкусовой оттенок блюд / Фото Freepik

Высыпаем специи на сухую сковородку и жарим 1 – 2 минуты на среднем огне. Таким образом мы способствуем выделению эфирных масел, поэтому специи будут иметь более глубокий аромат и яркий вкус.

Лучше всего этот метод работает с зернами, но также прекрасно подойдет и для молотых специй.

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