Сочные ребрышки в духовке: запекаем невероятно ароматное блюдо
Запеченные ребрышки являются популярным выбором как для будничного стола, так и для праздничного. Это блюдо, приготовленное в духовке, гарантирует, что мясо остается сочным и одновременно приобретает насыщенный пикантный вкус.
Их можно подавать с различными гарнирами и соусами. Как вкусно запечь ребра в духовке рассказывает 24 Канал со ссылкой на Эспрессо.
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Свиные ребра, запеченные в духовке
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 1,2 килограмма свиных ребрышек;
– 4 – 6 столовых ложек соевого соуса;
– 4 столовых ложек томатного соуса или кетчупа;
– 2 чайные ложки горчицы;
– 2 столовые ложки меда;
– 2 – 4 столовые ложки масла растительного;
– 2 – 4 столовые ложки лимонного сока;
– 2 чайные ложки соли;
– 1 – 2 чайные ложки чеснока сушеного;
– 1 чайная ложка молотого перца;
– щепотка копченой паприки.
Приготовление:
- Ребра промойте и разрежьте, но не до конца, чтобы получилось своего рода "веер". Переложите их в емкость и приготовьте маринад.
- Смешайте соевый соус с солью, чесноком, кетчупом, горчицей, жидким медом, лимоном, перцем и маслом. Все хорошо перемешайте до однородности.
- Залейте ребра маринадом, хорошо перемешайте, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут.
- Противень для запекания застелите алюминиевой фольгой так, чтобы хватило потом накрыть ребра. Выложите маринованные ребрышки, посыпьте копченой паприкой и залейте половиной маринада.
- Накрываем алюминиевой пленкой, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
- Достаньте ребрышки и залейте второй частью маринада. Запекайте еще 15 минут, но уже без фольги.
Готово!
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