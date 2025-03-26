Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные рецепты Сочные ребрышки в духовке: запекаем невероятно ароматное блюдо
26 марта, 14:17
2

Сочные ребрышки в духовке: запекаем невероятно ароматное блюдо

Марта Касиянчук

Запеченные ребрышки являются популярным выбором как для будничного стола, так и для праздничного. Это блюдо, приготовленное в духовке, гарантирует, что мясо остается сочным и одновременно приобретает насыщенный пикантный вкус.

Их можно подавать с различными гарнирами и соусами. Как вкусно запечь ребра в духовке рассказывает 24 Канал со ссылкой на Эспрессо.

Читайте также Даже тереть не нужно: драники по этому рецепту вас приятно удивят

Свиные ребра, запеченные в духовке

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 1,2 килограмма свиных ребрышек;
– 4 – 6 столовых ложек соевого соуса;
– 4 столовых ложек томатного соуса или кетчупа;
– 2 чайные ложки горчицы;
– 2 столовые ложки меда;
– 2 – 4 столовые ложки масла растительного;
– 2 – 4 столовые ложки лимонного сока;
– 2 чайные ложки соли;
– 1 – 2 чайные ложки чеснока сушеного;
– 1 чайная ложка молотого перца;
– щепотка копченой паприки.

Приготовление:

  1. Ребра промойте и разрежьте, но не до конца, чтобы получилось своего рода "веер". Переложите их в емкость и приготовьте маринад.
     
  2. Смешайте соевый соус с солью, чесноком, кетчупом, горчицей, жидким медом, лимоном, перцем и маслом. Все хорошо перемешайте до однородности.
     
  3. Залейте ребра маринадом, хорошо перемешайте, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут.
     
  4. Противень для запекания застелите алюминиевой фольгой так, чтобы хватило потом накрыть ребра. Выложите маринованные ребрышки, посыпьте копченой паприкой и залейте половиной маринада.
     
  5. Накрываем алюминиевой пленкой, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
     
  6. Достаньте ребрышки и залейте второй частью маринада. Запекайте еще 15 минут, но уже без фольги.

Готово!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте и эти картофельные зразы с капустой.