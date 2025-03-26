Сочные ребрышки в духовке: запекаем невероятно ароматное блюдо

Запеченные ребрышки являются популярным выбором как для будничного стола, так и для праздничного. Это блюдо, приготовленное в духовке, гарантирует, что мясо остается сочным и одновременно приобретает насыщенный пикантный вкус.

Их можно подавать с различными гарнирами и соусами. Как вкусно запечь ребра в духовке рассказывает 24 Канал со ссылкой на Эспрессо.

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Свиные ребра, запеченные в духовке

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1,2 килограмма свиных ребрышек;

– 4 – 6 столовых ложек соевого соуса;

– 4 столовых ложек томатного соуса или кетчупа;

– 2 чайные ложки горчицы;

– 2 столовые ложки меда;

– 2 – 4 столовые ложки масла растительного;

– 2 – 4 столовые ложки лимонного сока;

– 2 чайные ложки соли;

– 1 – 2 чайные ложки чеснока сушеного;

– 1 чайная ложка молотого перца;

– щепотка копченой паприки.

Приготовление:

Ребра промойте и разрежьте, но не до конца, чтобы получилось своего рода "веер". Переложите их в емкость и приготовьте маринад.

Смешайте соевый соус с солью, чесноком, кетчупом, горчицей, жидким медом, лимоном, перцем и маслом. Все хорошо перемешайте до однородности.

Залейте ребра маринадом, хорошо перемешайте, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут.

Противень для запекания застелите алюминиевой фольгой так, чтобы хватило потом накрыть ребра. Выложите маринованные ребрышки, посыпьте копченой паприкой и залейте половиной маринада.

Накрываем алюминиевой пленкой, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Достаньте ребрышки и залейте второй частью маринада. Запекайте еще 15 минут, но уже без фольги.

Готово!

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